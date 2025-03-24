МВД по Башкирии проверяет высказывания блогера Андрея Потылицына

Как стало известно «Ъ-Уфа», Экспертно-криминалистический центр МВД по Башкирии проводит лингвистическую экспертизу высказываний уфимского блогера Андрея Потылицына. Ранее Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии начал в отношении него доследственную проверку по признакам нарушения нескольких статей УК РФ, среди которых публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия (ст. 207.2) и публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. 207.3).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Андрей Потылицын

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Блогер Андрей Потылицын

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой «организовать проверку и дать оценку действиям и высказываниям» господина Потылицына в соцсетях. В 2011–2014 годах Андрей Потылицын работал помощником главы администрации президента Башкирии. До 2018 года возглавлял местное отделение «Открытой России» (правоохранительные органы считают организацию связанной с британской НКО Open Russia Civic Movement, которая признана в России нежелательной организацией).

По мнению господина Милонова, блогер «регулярно размещает информацию, дискредитирующую деятельность органов власти, порочащие недостоверные сведения в отношении должностных лиц, призывая к насильственной смене власти в стране».

Олег Вахитов