Депутат Милонов направил новое заявление на блогера Андрея Потылицына

Как стало известно «Ъ-Уфа», депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) направил обращение председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой «организовать проверку и дать оценку действиям и высказываниям» блогера Андрея Потылицына. Господин Потылицын в 2011–2014 годах работал помощником главы администрации президента Башкирии. До 2018 года возглавлял местное отделение «Открытой России» (правоохранительные органы считают организацию связанной с британской НКО Open Russia Civic Movement, которая признана в России нежелательной организацией).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Андрей Потылицын на митинге

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Блогер Андрей Потылицын на митинге

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По мнению господина Милонова, блогер «регулярно размещает информацию, дискредитирующую деятельность органов власти, порочащие недостоверные сведения в отношении должностных лиц, призывая к насильственной смене власти в стране». В качестве аргументов депутат приводит высказывания Андрея Потылицына, озвученные им в YouTube-канале «Открытая политика», одноименном Telegram-канале и опубликованные во «Вконтакте» с 2022 года. В частности, отметил автор обращения, блогер «дискредитирующим образом» высказывался в адрес Минобороны РФ в части поставок обмундирования и вооружения на СВО, а также «ставит под сомнение обороноспособность страны». Самый свежий пример возможного нарушения закона со стороны Андрея Потылицына датирован 21 ноября этого года. Тогда блогер якобы призвал жителей Уфы прятаться в бомбоубежищах.

Большая часть высказываний Андрея Потылицина, к которым у депутата Милонова возникли вопросы, была описана им в обращении генпрокурору России Игорю Краснову в мае этого года. В июле прокурор Башкирии Игорь Пантюшин сообщил господину Милонову, что в высказываниях Андрея Потылицына по результатам лингвистической экспертизы были обнаружены «негативные и оскорбительные высказывания в адрес должностных лиц органов государственной власти». В Росфинмониторинг, УФСБ по Башкирии и региональное МВД были направлены запросы для рассмотрения вопроса о признании Андрея Потылицына иностранным агентом. Результаты запросов пока неизвестны.

Андрей Потылицын тогда с претензиями в свой адрес не соглашался.

Виталий Милонов сообщил «Ъ-Уфа», что направил обращение председателю СКР, чтобы руководитель ведомства «дал оценку деятельности Потылицына с точки зрения уголовного законодательства». «Это же уголовщина в чистом виде. Самый настоящий русофоб, действующий в парадигме наших недоброжелателей»,— заявил депутат. Господин Милонов рассчитывает, что глава СКР Александр Бастрыкин возьмет ситуацию под личный контроль.

Олег Вахитов