На выборы новых четырех депутатов в нижегородскую думу потребуется 22 млн рублей

В связи с планируемым увеличением числа депутатов в гордуме Нижнего Новгорода на проведение выборов в 2025 году потребуется дополнительно 22,3 млн руб. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта о слиянии Нижнего Новгорода и Кстовского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В текущем бюджете Нижнего Новгорода на выборы 35 депутатов предусмотрено 277,66 млн руб. С учетом увеличения числа депутатов до 39 на выборы предварительно потребуется в общей сложности около 300 млн руб. Дополнительные средства правительство региона предлагает выделить из своего резервного фонда.

В Кстовском округе в 2025 году выборы не планировались, совет депутатов на пятилетний срок полномочий избрали в 2022 году.

Ирина Швецова