Губернатор предложил добавить четырех депутатов в новую нижегородскую думу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание проект закона об объединении Нижнего Новгорода и Кстовского округа. Документ появился в базе законопроектов 10 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание гордумы и мэрии Нижнего Новгорода

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Здание гордумы и мэрии Нижнего Новгорода

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Согласно законопроекту, в гордуме нового муниципалитета будет 39 депутатов. Сейчас в думе Нижнего Новгорода 35 парламентариев, в совете депутатов Кстовского округа — 33.

Проектом закона также предусмотрено, что преобразование муниципальных образований не повлечет изменения статуса населенных пунктов, входящих в состав Кстовского округа. Главу МСУ нового муниципалитета будут выбирать депутаты гордумы по результатам конкурса.

Как писал «Ъ-Приволжье», гордума Нижнего Новгорода и совет депутатов Кстовского округа одобрили слияние муниципалитетов в декабре 2024 года. Инициаторами стали кстовские депутаты.

Ирина Швецова