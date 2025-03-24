Гендиректора тамбовской структуры «Газпрома» отказались выпускать из СИЗО

Тамбовский областной суд отклонил жалобу защиты гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова на решение первой инстанции об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения меры пресечения на более мягкую, о чем просили адвокаты господина Стефанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что защита посчитала принятое судебное решение незаконным и подлежащем отмене, поскольку следователь якобы не привел объективных доводов об отсутствии возможности избрания более мягкой меры пресечения.

Господину Стефанову вменяется оборот наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По неофициальной информации, его задержали в начале недели вместе с руководителем областного «Водгазхоза» Русланом Брагарником. У них якобы был изъят кокаин. В правоохранительных органах эту информацию не комментировали.

20 марта врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что провел рабочую встречу с заместителем гендиректора «Газпром межрегионгаз Тамбов» по догазификации Павлом Ляхом. «Считаю его достойным кандидатом на должности исполняющего обязанности генерального директора компаний "Газпром газораспределение Тамбов" и "Газпром межрегионгаз Тамбов"»,— заявил после встречи господин Первышов.

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» не прокомментировали информацию о возможных кадровых изменениях, в ЕГРЮЛ они не отражены.

UPD: по данным объединенной пресс-службы, главе «Водгазхоза» также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она будет действовать до 10 мая. Защита обвиняемого безуспешно обжаловала это решение.

Алина Морозова