Дела кузнечные

Чувашское ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» (ЧЗСА) основателя и бывшего руководителя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина планирует до конца марта 2025 года создать на базе другого своего актива — ООО «Липецкий кузнечный завод» (ЛКЗ, бренд «Липецкая кузница») — дополнительное подразделение. В результате работы подразделения до 2030 года на ЛКЗ может появиться кузнечно-литейный комплекс мощностью до 40 тыс. т литейных и кузнечных заготовок в год стоимостью 3,5 млрд руб. Эксперты считают это решение целесообразным, но подчеркивают, что машиностроение в России пока находится на невысоком уровне, в то время как экспортное направление занято Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перспективы проекта зависят от дальнейшего вектора развития российского машиностроения

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Перспективы проекта зависят от дальнейшего вектора развития российского машиностроения

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

О том, что на базе ЛКЗ к 2030 году может появиться кузнечно-литейный комплекс, «Ъ-Черноземье» рассказали на самом предприятии. В рамках проекта объем кузнечных мощностей ООО «Липецкий кузнечный завод» может увеличиться с 10 тыс. до 20 тыс. т в год, также на площадке ЛКЗ может появиться литейное производство мощностью 20 тыс. т. Инвестиции в проект оцениваются в 3,5 млрд руб., планируется привлечение других инвесторов. Компания также намерена сотрудничать с иностранными партнерами, заключив соглашение с Союзом литейщиков Китая, суть соглашения пока не раскрывается. «Сейчас ведется предпроектная подготовка, а к реализации планируют приступить после смягчения рыночных условий кредитного финансирования»,— добавили в ЛКЗ.

Проект будет реализовывать ЧЗСА, которое, как и ЛКЗ, контролирует Михаил Болотин. Площадку Липецкого кузнечного завода планируется развивать как промышленную базу для строительства завода фасонного литья в Липецке.

Ожидается, что большая часть продукции будет поставляться предприятиям машиностроительного кластера Чувашской Республики, в который входят оба предприятия. По данным экспертов кластера, на российском рынке существует дефицит фасонного литья объемом не менее 300 тыс. т. Литейные и кузнечные заготовки планируется поставлять как машиностроительным предприятиям, так и производителям агрегатов и запасных частей (OEM). ЧЗСА является поставщиком таких российских OEM-производителей, как ВИЛО РУС, UMG, КАМАЗ.

«Проект позволит оптимизировать производственные процессы — от проектирования и изготовления оснастки до поставок серийной продукции. В конечном итоге это повысит эффективность работы предприятий машиностроительного кластера»,— пояснил гендиректор ЧЗСА Александр Дмитриев. В компании собираются перейти на полный цикл изготовления компонентов: от штамповки заготовок до выпуска готовых изделий. Продукция будет выпускаться под новым совместным брендом «ЧЗСА — Липецкая кузница».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Липецкий кузнечный завод» зарегистрировано в 2005 году в Липецке с уставным капиталом 33,7 млн руб. для предоставления услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла. 100% долей общества — у Михаила Болотина, известного российского машиностроителя, основателя и бывшего руководителя концерна «Тракторные заводы», осужденного в 2022 году за особо крупную растрату на два года колонии общего режима и в 2023 году вышедшего на свободу. Выручка за 2022 год составила 293 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб. Более поздние финпоказатели не раскрывались. Гендиректор — Сергей Федоров.

ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» зарегистрировано в 2002 году в Чебоксарах с видом деятельности производство двигателей (кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных). Уставный капитал — 282 млн руб. Гендиректор — Дмитриев Александр. Общество также контролируют Михаил и Григорий Болотины через ООО «Р.А-2000». Выручка за 2021 год составила 615 млн руб., чистая прибыль — 2,2 млн руб.

В последние годы в Черноземье было заявлено несколько машиностроительных проектов. Так, на третьем участке особой экономзоны «Липецк» в 2024 году запущен цех №1 ООО «Липецкий тракторный завод» совместно с производством экскаваторов-погрузчиков, коммунальных машин на базе сельскохозяйственных тракторов «Агромаш» (Чувашия). Основной оператор площадки — ООО «Концерн “Тракторные заводы”». Другой проект — по производству насосов и теплообменников — в экономзоне за 6 млрд руб. реализует «Энергопромагрегат инвест», его планируется ввести в 2026 году. К 2029 году АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» планирует наладить выпуск бесшовных нержавеющих труб за 34,5 млрд руб. в Белгородской области. Однако известно и о приостановке проектов развития в отрасли. Так, в начале 2025 года ГК «Бормаш» поставила на паузу программу модернизации двух машиностроительных предприятий в Воронежской области на сумму 1,3 млрд руб. из-за роста цен на кредиты.

«В России наблюдается дефицит комплектующих, что привело к сокращению масштабов кузнечных производств. Кластер в Липецкой области станет первым, открытым в рамках недавно утвержденной стратегии пространственного развития до 2036 года, согласно которой в каждом федеральном округе планируется создание кластеров для поддержки ключевых отраслей, таких как химическая промышленность, машиностроение и информационные технологии. Ее цель — повышение конкурентоспособности и снижение себестоимости продукции»,— отметил директор ЗАО «Чебоксарское предприятие “Сеспель”» Владимир Бакшаев.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что перспективы проекта зависят от дальнейшего вектора развития российского машиностроения и открытия для российской металлургии наиболее капитализированных внешних рынков. Производство литейных и кузнечных заготовок, если не говорить о цветных металлах, в России долго стагнировало из-за слабого машиностроения, отметил эксперт.

«Если внутри страны не развивается машино- и станкостроение, то не будет и спроса на заготовки. Остается экспорт, но этот рынок высококонкурентный, и на нем уже традиционно доминирует Китай, в котором для металлургии созданы “парниковые” условия развития как в части экономических факторов, так и в части экологического законодательства»,— подчеркнул господин Жарский.

По его оценкам, сейчас доля Китая на этом рынке составляет от 25 до 35%. Дешевизна и достаточно высокое качество продукции китайских металлургов делает ее востребованной в том числе и в России, где сейчас производится порядка 5 млн т заготовок литья в год (показатель, уступающий китайскому чуть менее чем вдвое). «Планируемое сотрудничество с китайскими партнерами, очевидно, может заключаться в закупке основных средств производства, лицензий, ноу-хау и ПО. Я не думаю, что мы говорим о каком-то совместном производстве»,— резюмировал эксперт.

Анна Швечикова