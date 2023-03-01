«Курганец» обошелся в 17 месяцев

Как стало известно “Ъ”, на свободу вышел недавно осужденный за особо крупную растрату основатель и экс-руководитель концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Михаил Болотин. С учетом взятого им «курса на активное сотрудничество со следствием» и досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой машиностроитель получил всего два года колонии, из которых реально отсидел менее полутора лет. Тем временем двое его не признавших вину предполагаемых подельников еще только готовятся к суду, который разберет по существу уголовное дело о хищении 90 млн руб. Господин Болотин выступит на этом процессе свидетелем со стороны обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Болотин полностью отбыл назначенное ему наказание

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Болотин полностью отбыл назначенное ему наказание

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснил “Ъ” адвокат господина Болотина Александр Аснис, его клиент полностью отбыл назначенное судом наказание в виде двух лет колонии общего режима, выплатил штраф в 200 тыс. руб. и 22 февраля вышел на свободу. При этом большую часть отмеренного срока — 14 месяцев — осужденный провел в московском СИЗО «Лефортово», еще будучи в статусе арестанта. Это время было зачтено ему в полуторакратном размере, поэтому после приговора Мещанского райсуда Москвы, вынесенного в ноябре 2022 года, осужденному оставалось по сути провести в заключении всего 3,5 месяца, которые он и досидел в «Лефортово», так и не выехав в колонию.

Стоит отметить, что, несмотря на символическое для виновного в тяжком преступлении наказание (санкция по ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривает до десяти лет колонии строгого режима), господин Болотин счел приговор излишне строгим и планировал обжаловать его, добиваясь условного срока. Потом, правда, от своих претензий отказался и дал команду адвокатам отозвать уже поданную жалобу. По данным близких к расследованию источников “Ъ”, позиция осужденного изменилась после того, как представители гособвинения дали ему понять, что тоже не согласны с приговором и рассматривают вариант подачи апелляционного представления в Мосгорсуд о пересмотре вынесенного решения. Правда, уже в сторону ужесточения наказания.

Напомним, 61-летний бизнесмен, основатель, бывший совладелец и гендиректор одного из крупнейших в России машиностроительных холдингов КТЗ был задержан оперативниками ФСБ 29 сентября 2021 года. Вместе с почетным машиностроителем РФ Болотиным были доставлены под конвоем в Москву его бывшие сотрудники: заместитель по экономике и корпоративным финансам КТЗ Михаил Школьник и экс-глава казначейства холдинга Ирина Восторгина. Следственное управление ФСБ РФ обвинило всех троих бывших управленцев в совершении особо крупной групповой растраты и добилось их арестов в Лефортовском райсуде Москвы.

Претензии следствия относились к периоду 2014–2015 годов, когда все обвиняемые еще находились на своих должностях в КТЗ. Тогда, как установила ФСБ, Минобороны выделило машиностроительному холдингу 5,2 млрд руб. на проектирование и производство опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты под маркой «Курганец». Согласно заявленному руководством КТЗ плану, контракт должны были исполнить два входящих в концерн предприятия: машиностроительный заводе в Кургане (КМЗ) — изготовить легкую бронетехнику, а московский НИИ стали — оснастить ее броней и динамической защитой. Институт, по версии следствия, получил 146 млн руб., но большую их часть — около 90 млн руб.— истратил на выдачу займа некоему далекому от машиностроения ООО «Новые инвестиции». Еще после нескольких сомнительных трансакций эти деньги попали на счет аффилированной с тремя обвиняемыми фирмы, а затем были «обналичены, присвоены и использованы ими по собственному усмотрению».

«Курганцы» таким образом лишились брони, которая, впрочем, им так и не понадобилась, так как погрязшее в долгах предприятие не сумело наладить выпуск боевых машин. По решению правительства 13 заводов и институтов холдинга, специализирующихся на оборонке, отошли под управление «Ростеха», а в концерне остались только пять предприятий, занятых в изготовлении сельскохозяйственной, автодорожной и железнодорожной техники.

Одновременно с реорганизацией были проведены кадровые чистки. Своих постов тогда лишились и все руководители концерна, включая его создателя Михаила Болотина, возглавлявшего КТЗ более десяти лет. Новые управленцы начали работу с аудиторских проверок деятельности своих предшественников, а уже по их итогам были возбуждены несколько уголовных дел, включая и дело о растрате госсредств, выделенных на проектирование «Курганцев».

Интересно, что еще на стадии предварительного следствия главный обвиняемый Болотин полностью признал свою вину. Благодаря досудебному соглашению о сотрудничестве с Генпрокуратурой его уголовное дело выделили из общего и рассмотрели в особом судебном порядке — без исследования доказательств. Все разбирательство уложилось в одно двухчасовое заседание. На нем гособвинение запросило для раскаявшегося менеджера четыре года колонии и 400 тыс. руб. штрафа, а суд сократил эти цифры вдвое.

В итоге за 17 месяцев, прошедших с момента возбуждения уголовного дела о растрате и задержания предполагаемых расхитителей, главный обвиняемый успел не только получить, но и отсидеть назначенный ему срок. Интересно, что теперь уже свободный человек и законопослушный гражданин Михаил Болотин все равно продолжает числиться в «базовом» уголовном деле своих предполагаемых подельников Михаила Школьника и Ирины Восторгиной. Правда, только в статусе свидетеля обвинения — он будет давать показания против своих бывших подчиненных в предстоящем судебном процессе по существу дела.

Когда состоится этот процесс, пока не ясно. По данным источников “Ъ”, еще в декабре прошлого года обвиняемые Школьник и Восторгина завершили ознакомление с материалами дела, и Генпрокуратура передала их в тот же Мещанский суд для окончательного разбирательства. Подсудность, как полагали участники предстоящего процесса, была определена надзором по принципу «окончания вменяемого преступления» — на территории Мещанского района Москвы располагался банк, через который обвиняемые могли совершить сомнительные трансакции с деньгами Минобороны. Между тем рассматривать уголовное дело господ Школьника и Восторгиной райсуд отказался, передав его коллегам из Хамовнического района Москвы. С этим решением не согласились и представители Генпрокуратуры, и сами обвиняемые. Обе стороны предстоящего процесса затеяли спор из-за территориальной подсудности в Мосгорсуде, который свое решение пока не вынес.

Связаться с адвокатами двух оставшихся в уголовном деле обвиняемых “Ъ” не удалось. В пресс-службе сегодняшнего КТЗ “Ъ” в очередной раз напомнили, что после увольнения в 2017 году ни один из фигурантов не имел отношения к концерну.

Сергей Машкин