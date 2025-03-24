Глава СКР запросил повторный доклад о состоянии дорог в Благоварском районе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки по поводу состояния дорог в деревне Домбровка Благоварского района. Поводом для внимания главы СКР стала жалоба местной жительницы, сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В жалобе говорится, что дорога на улице Мира находится в непригодном состоянии на протяжении 40 лет. Летом 2024 года подрядчик начал ремонт улицы, однако, по мнению местных жителей, качество работ не соответствует локально-сметной документации, а во время ремонта отсутствовала спецтехника, указанная в отчетах, следует из релиза ведомства. Кроме того, вместо асфальта была уложена песчано-гравийная смесь, передает Информационный центр.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2024 года по требованию Александра Бастрыкина Следственное управление по Башкирии уже проводило проверку по обстоятельствам, изложенным в жалобах населения.

Идэль Гумеров