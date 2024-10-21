Главе СКР доложат о находящейся 40 лет в непригодном состоянии дороге в Башкирии

Руководитель управления СКР по Башкирии Владимир Архангельский доложит главе ведомства Александру Бастрыкину о проверке состояния дорог в деревне Домбровке Благоварского района. Поводом для процессуальных действий стало обращение жителей, пожаловавшихся на ненадлежащее качество ремонта улицы Мира.

Как сообщает Информационный центр СКР, на протяжении 40 лет дорога находилась в непригодном состоянии из-за ям и колеи. «При выпадении осадков грунтовое полотно размывается, из-за чего проезд транспортных средств к домовладениям затруднен»,— говорится в релизе.

В сентябре администрация Языковского сельсовета, к которому относится деревня, заключила контракт на ремонт улицы Мира с ООО «СК "Дорсервис"». Однако, по мнению населения, качество работ не соответствует заявленным требованиям. «Отмечается, что в период их выполнения на реконструируемом участке отсутствовала спецтехника, указанная в отчетах, а вместо асфальта осуществлена укладка песчано-гравийной смеси»,— указывает Информационный центр СКР.

Отвечая на запросы граждан о состоянии дорог в Домбровке, заместитель главы администрации Благоварского района Камиль Уразметов написал во «Вконтекте», что ремонт дорог в деревне полностью не завершен и «судить о качестве выполненных работ пока рано».

Идэль Гумеров