Выручка «Башспирта» в 2024 году превысила 9 млрд рублей

По итогам 2024 года АО «Башспирт» получило более 9,3 млрд руб. выручки, следует из годовой (бухгалтерской) отчетности компании, опубликованной на сервисе «СПАРК-Интерфакс». По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 18%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В пояснении к документации говорится, что наибольшую выручку организации принесло производство водки (около 8,3 млрд руб.).

Чистая прибыль «Башспирта» в прошлом году выросла на 5% и составила около 264,3 млн руб.

АО «Башспирт» зарегистрировано в 2006 году в Уфе на базе одноименного ГУП. Единственным акционером является министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. Компания занимается производством, хранением, поставками спиртных напитков, этилового спирта и вин, переработкой отходов спиртового производства и другими видами деятельности, входит в топ-5 производителей водки в России. В структуру «Башспирта» входят пять филиалов — Бирский, Белебеевский, Стерлитамакский, Уфимский и Булгаковский, а также ООО «Торговый дом "Башспирт"» и ООО «Трансактив».

Идэль Гумеров