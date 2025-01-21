Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-15 крупных производителей водки по итогам 2024 года

Место Компания Объем производства (млн дал) Изменение год к году (%)
1 ОАО «Татспиртпром» 10,25 8
2 Novabev Group 9,6 -3
3 ООО АСГ 8,96 14
4 Roust 6,4 10
5 ОАО «Башспирт» 5,1 14
6 ЛВЗ «Саранский» 4,46 85
7 ООО «Группа Ладога» 3,27 59
8 ООО «Питейный дом» 2,98 -1
9 ООО «Удмуртспиртпром» 2,56 0
10 ООО «Брянскспиртпром» 1,79 19
11 ООО «Поволжский комбинат Родник» 1,71 11
12 Калужский ЛВЗ «Кристалл» 1,66 -21
13 ООО «Инвестпартнер» 1,62 74
14 ГУП РК «Сыктывкарский ЛВЗ» 1,47 24
15 ООО «Ярославский ликеро-водочный завод» 1,42 -2

Источник: данные участников рынка.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...