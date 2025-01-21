Топ-15 крупных производителей водки по итогам 2024 года

Место Компания Объем производства (млн дал) Изменение год к году (%) 1 ОАО «Татспиртпром» 10,25 8 2 Novabev Group 9,6 -3 3 ООО АСГ 8,96 14 4 Roust 6,4 10 5 ОАО «Башспирт» 5,1 14 6 ЛВЗ «Саранский» 4,46 85 7 ООО «Группа Ладога» 3,27 59 8 ООО «Питейный дом» 2,98 -1 9 ООО «Удмуртспиртпром» 2,56 0 10 ООО «Брянскспиртпром» 1,79 19 11 ООО «Поволжский комбинат Родник» 1,71 11 12 Калужский ЛВЗ «Кристалл» 1,66 -21 13 ООО «Инвестпартнер» 1,62 74 14 ГУП РК «Сыктывкарский ЛВЗ» 1,47 24 15 ООО «Ярославский ликеро-водочный завод» 1,42 -2