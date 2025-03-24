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За ночь над Крымом сбили два БПЛА

В ночь на 24 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего над Россией за ночь перехватили 28 беспилотников. По 12 БПЛА были уничтожены над Брянской и Ростовской областями, а также по одному — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Ранее, 23 марта, средства ПВО отразили атаку пяти дронов над Крымом. Нападение беспилотников пресекли утром и вечером.

Анна Гречко

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