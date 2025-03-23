Над Крымом ликвидировали четыре БПЛА

Вечером 23 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над территорией Крыма четыре БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Атаку дронов пресекли в период с 21:00 до 21:15 по мск, Утром того же дня над Крымским полуостровом были сбиты три беспилотника.

Всего за прошедшую ночь средства ПВО перехватили 59 дронов над различными регионами России. Наибольшее количество БПЛА ликвидировали над Ростовской областью — 29. Над Астраханской областью ликвидировали 20 дронов. По три — над Воронежской и Волгоградской областями. Атаке также подверглись Крым, Курская область (один БПЛА) и Саратовская область (один БПЛА).

Нурий Бзасежев