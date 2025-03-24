У Lamoda в десять раз выросло число ПВЗ

Сеть пунктов выдачи фешен-маркетплейса Lamoda в 2024 году составила 9 тыс., что в десять раз больше год к году, говорится в финансовых результатах компании (есть у “Ъ”). Это произошло за счет роста собственной сети на 34% и сотрудничества с «Яндекс Маркетом». О партнерстве компании объявили в сентябре 2024 года.

В рамках сотрудничества с «Яндекс Доставкой» Lamoda начала выдавать заказы в точках «Яндекс Маркета» в 800 городах (см. “Ъ” от 23 сентября 2024 года). В феврале 2025 года компания также открыла витрину своих товаров на «Яндекс Маркете».

В целом оборот Lamoda в 2024 году вырос на 37% год к году, до 187 млрд руб. Выручка составила 103 млрд руб., увеличившись на 39% по сравнению с 2023 годом. Скорректированная EBITDA — 13,5 млрд руб., рост на 15% год к году.

Виктория Колганова