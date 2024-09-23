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Коммерсантъ FM
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Пунктам выдачи добавили партнера

Заказы Lamoda выдадут в «Яндекс Маркете»

Насыщение рынка пунктами выдачи заказов и снижение мотивации к их открытию стимулируют участников рынка пересматривать развитие собственной логистики в пользу партнерств. Lamoda в рамках сотрудничества с «Яндекс Доставкой» начнет доставлять заказы в точки «Яндекс Маркета». В программе поучаствуют 800 городов. Ритейлеру это позволит развиваться в локациях с низкой плотностью заказов, а «Яндекс Маркету» — добиться увеличения доходности ПВЗ.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Lamoda заключила логистическое партнерство с «Яндекс Доставкой», рассказали “Ъ” в компаниях. Сотрудничество предполагает, что «Яндекс Доставка» возьмет на себя логистику товаров, которые начнут доставляться в пункты выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекс Маркета». В сентябре к программе подключатся точки в 600 городах, включая Воронеж, Самару, Уфу, Волгоград и Омск. Еще 200 населенных пунктов, в том числе остальные города-миллионники, Москву и Санкт-Петербург планируется ввести в программу до конца осени.

Lamoda существует с 2011 года. Ее основатели — немецкие бизнесмены Нильс Тонзен, Доминик Пикер, Флориан Янсен и Буркхард Биндер. В 2014 году компания перешла сингапурской Global Fashion Group, а в 2022 году — владельцу универмагов «Стокманн» Якову Панченко. В 2023 году Lamoda заняла 12-е место в рейтинге крупнейших интернет-магазинов Data Insight. Средний чек заказа составил более 5 тыс. руб. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка ООО «Купишуз» (основное юрлицо Lamoda) составила почти 77 млрд руб., увеличившись на 25,6% год к году. Чистая прибыль сократилась на 41,6%, до 6,3 млрд руб.

Lamoda до сих пор привозила заказы с помощью курьерской доставки, в собственные ПВЗ и партнерские точки. Сейчас у ритейлера 900 брендированных точек.

В рамках сотрудничества с «Яндекс Маркетом» возможность забрать заказы появится еще в 9 тыс. объектов.

Речь идет о ПВЗ с опцией примерки и возможностью частичного выкупа товаров, уточнили в Lamoda.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров обращает внимание на то, что онлайн-продажи в fashion-сегменте развиваются в том числе за счет малых городов. Согласно данным сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в январе—августе средний чек в сегменте e-commerce составил 1,2 тыс. руб., увеличившись год к году на 14%. Одежда и обувь, по мнению аналитиков, при этом входят в число наиболее покупаемых в интернете товаров.

Михаил Бурмистров обращает внимание и на то, что Lamoda за счет партнерства с «Яндекс Доставкой» сможет развиваться в регионах, где плотность спроса не слишком высока. Партнер Data Insight Федор Вирин говорит, что из-за специфики ассортимента «Яндекс Маркет» и Lamoda почти не конкурируют друг с другом. Стоимость услуг доставки и выдачи, по мнению господина Бурмистрова, составит процент от чека.

10,2 триллиона рублей

составит объем продаж на российском рынке e-commerce в 2024 году, по прогнозам Data Insight.

Развивать собственные ПВЗ в условиях огромного количества точек крупнейших маркетплейсов может быть затратно, считает директор T-Bank eCommerce Илья Кретов. Согласно подсчетам FitnessData, в среднем в городах с населением более 100 тыс. человек один ПВЗ приходится на 950 жителей. Последние пять лет это был один из наиболее растущих сегментов потребительской экономики, в десятиминутной доступности от дома такие точки имеет уже 95% населения, поясняли аналитики, не исключая более сдержанного развития сегмента в дальнейшем.

Как изменился российский fashion-ритейл за два года

С постепенным насыщением сегмента интерес к открытию ПВЗ начал снижаться (см. “Ъ” от 6 февраля 2023 года). Владельцы пунктов отмечают снижение доходности из-за роста конкуренции и пересмотра политики маркетплейсов. «В 2022 году пункты выдачи зарабатывали в месяц в среднем чистыми 75 тыс. руб., в 2023 году эта цифра упала до 55 тыс. руб., а по итогам 2024 года мы ожидаем, что сумма упадет ниже 50 тыс. руб.»,— говорил в июне в комментарии «Ъ FM» владелец нескольких десятков пунктов выдачи заказов в Москве и Подмосковье Артем Бобцов.

Сеть ПВЗ «Яндекс Маркета» растет медленнее других. Согласно T-Bank eCommerce, количество владельцев ее пунктов в июне сократилось на 25% год к году, в то время как Wildberries и Ozon показали рост на 53–55%. Господин Бурмистров поясняет, что владельцы ПВЗ получают процент с заказа и появление нового партнера с высоким средним чеком будет выгодным для них.

Владимир Комаров, Дарья Андрианова

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