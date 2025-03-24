Недорогое удовольствие

Конституционный суд все чаще признает право на компенсацию за партиями и кандидатами, снятыми с выборов с нарушением законодательства. Такой механизм применяется в случаях, когда нарушение выявлено, но не может служить основанием для пересмотра результатов голосования. Однако, как выяснил “Ъ”, политикам непросто воспользоваться плодами победы: в лучшем случае кандидаты могут рассчитывать на символическое «поощрение правовой активности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Еще несколько лет назад компенсаторный механизм был экзотикой, но в последнее время начинает наполняться реальным содержанием, констатировал член Центризбиркома Евгений Колюшин, выступая 19 марта на круглом столе в Госдуме, посвященном судебной практике по избирательным делам. Самым свежим таким решением стало постановление Конституционного суда (КС) по жалобе псковского «Яблока», чьи кандидаты не были допущены к муниципальным выборам из-за сомнений в правомочности нового руководителя областного отделения (см. “Ъ” от 19 марта). А прошлой осенью добиться компенсации удалось оренбургскому отделению КПРФ, у которого избирком из-за опечатки в документе отказался заверять список кандидатов в депутаты Орского горсовета по нескольким округам. Партия оценила понесенный ущерб в 1 млн руб., но только со второй попытки Советский райсуд Орска присудил ей 100 тыс. руб.

Первым политиком, которому удалось воспользоваться компенсаторным механизмом, стал москвич Сергей Цукасов. В 2019 году он пытался в качестве самовыдвиженца баллотироваться в Мосгордуму, но был снят с выборов из-за того, что вместо слова «отсутствует» в справке об имуществе оставил пробел. В 2021 году КС, рассмотрев жалобу господина Цукасова, разрешил кандидатам исправлять «незначительные ошибки», а за самим экс-кандидатом признал право на компенсацию. Сергей Цукасов просил государство возместить ему ущерб в размере затраченных на выборы средств (330 тыс. руб.), но Мосгорсуд решил, что «применение компенсаторных механизмов не должно вести к компенсации неблагоприятных последствий имущественного характера», и назначил компенсацию в 30 тыс. руб. в качестве «поощрения правовой активности».

Этот прецедент был взят на вооружение другими судами. Так, аналогичную компенсацию, и тоже в качестве поощрения правовой активности, в прошлом году отсудила москвичка Екатерина Силаева, которая в 2022 году лишилась возможности побороться за мандат муниципального депутата сразу в двух округах — Восточном Измайлово и Гагаринском. В избирательных документах женщина указала, что является «самозанятой», и это было квалифицировано как недостоверные сведения о роде занятий кандидата. В 2024 году КС решил, что отказ кандидату в праве называть себя самозанятым ограничивает его электоральные возможности, и признал за заявительницей право на компенсацию. Понесенный ущерб она оценила в 2,2 млн руб., но представители Минфина и Мосгоризбиркома посчитали сумму необоснованной, а Гагаринский суд снизил ее до 30 тыс. руб. Измайловский суд все еще рассматривает аналогичный иск (в нем заявлен в том числе моральный вред в размере 300 тыс. руб.), но представитель Минфина в своем отзыве настаивает, что факт причинения экс-кандидату моральных и нравственных страданий не доказан, а следовательно, и компенсации не подлежит.

КС в последнее время довольно часто говорит о возможности применения компенсации в случаях, когда восстановить нарушенное право кандидата невозможно, но работает этот механизм пока с трудом, подтверждает электоральный юрист Гарегин Митин. Все дело, по его мнению, в том, что этот институт никак не формализован: например, институт возмещения вреда есть в частном праве, но непонятно, что делать, если нарушено публичное право. Дело пошло бы гораздо легче, если бы компенсаторные механизмы, о которых говорит КС, хотя бы одной строчкой были прописаны в Кодексе административного судопроизводства, полагает эксперт.

Анастасия Корня