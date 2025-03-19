Политическое лицо важнее юридического

Конституционный суд (КС) подтвердил право нового руководителя регионального отделения политической партии заверять выдвинутый ею список кандидатов с момента избрания, а не после регистрации этого факта в ЕГРЮЛ. В противном случае партячейки, как и их руководители, отстранялись бы от участия в выборах по формальным и неоправданным причинам, указал суд.

Поводом для проверки норм выборного законодательства и закона о госрегистрации юридических лиц стала жалоба псковского отделения «Яблока», у которого на муниципальных выборах в 2023 году сняли с выборов сразу семь партсписков, поставив под сомнения полномочия нового председателя ячейки. Артур Гайдук, заверивший поступившие в избирком документы, в тот момент еще не был внесен ФНС в список лиц, имеющих право действовать от имени отделения без доверенности. При этом суды руководствовались нормами закона об НКО и о госрегистрации юрлиц, согласно которым изменения, требующие регистрации, приобретают юридическую силу с момента их внесения в ЕГРЮЛ.

В «Яблоке» доказывали, что такое толкование ограничивает права избирательного объединения и его кандидатов и не отвечает целям организации демократического избирательного процесса. Как ранее сообщал “Ъ”, такую позицию поддержал представитель Госдумы в КС Юрий Петров. Законы, не относящиеся к избирательному законодательству, не должны снижать установленный им уровень гарантий избирательных прав граждан, говорилось в его отзыве на жалобу партийцев. В то же время представители президента и Совета федерации в КС выступали за то, чтобы к партиям предъявлялись те же требования, что и к предпринимателям.

Однако КС с ними не согласился. Как отмечается в его постановлении, партии наделены особым публично-правовым статусом избирательных объединений и осуществляют экономическую деятельность лишь постольку, поскольку это отвечает достижению основных целей. Одна из них — обеспечение участия их членов и сторонников в политической жизни, поэтому спорные нормы следует воспринимать прежде всего в контексте избирательного законодательства. Соответственно, руководитель регионального отделения при уведомлении избиркома вправе подписать список кандидатов до внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем. Иначе эти отделения, как и их руководители, отстранялись бы от участия в выборах по формальным и неоправданным причинам, подчеркнул КС. Такое толкование спорных норм является обязательным, подчеркивается в постановлении. КС также признал за «Яблоком» право на компенсацию, поскольку выявленное нарушение не может служить основанием для пересмотра результатов выборов.

«В своей резолютивной части КС делает очень ясный и понятный вывод: ЕГРЮЛ нельзя использовать против политической партии»,— прокомментировал решение суда юрист «Яблока» Виталий Исаков. Тем самым КС подтвердил право партии на автономность. «Яблоко» обязательно воспользуется компенсаторным механизмом, на который указал КС, пообещал господин Исаков.

В последние годы КС вынес целый ряд решений, которые могли бы знаменовать некоторую либерализацию избирательного законодательства, напоминает электоральный юрист Олег Захаров. Но на практике законодатель исполняет такие решения весьма формально. Например, в одном из недавних постановлений КС запретил снимать целый партсписок за опечатки в именах отдельных кандидатов, указав при этом, что любые мелкие несоответствия в документах не являются нарушением. Однако в разработанном во исполнение этого постановления законопроекте общее правило о допустимости подобных неточностей так и не было сформулировано, отмечает эксперт.

Анастасия Корня