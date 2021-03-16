Не ошибается тот, кто никуда не избирается Кандидатов в депутаты нельзя снимать с выборов за пропущенные избиркомами нарушения, решил КС

Неточности в документах зарегистрированных кандидатов не могут стать поводом для снятия с выборов, если избиркомы не известили их об этих недостатках еще до регистрации. Такое решение принял Конституционный суд (КС) по жалобе бывшего кандидата в Мосгордуму Сергея Цукасова, предписав внести в законодательство соответствующие изменения. Эксперт называет неуведомление кандидатов об ошибках в документах «очень частой практикой», но отмечает, что постановление КС не помешает избиркомам и дальше «высасывать из пальца» поводы для отказа в регистрации нежелательным политикам.

Муниципальный депутат района Останкино Сергей Цукасов в 2019 году баллотировался в Мосгордуму как самовыдвиженец и был зарегистрирован. Но другой кандидат, Александр Школьников, подал в Мосгорсуд иск об отмене регистрации конкурента из-за ошибки в его документах: в одной графе справки об имуществе вместо слова «отсутствует» господин Цукасов оставил пробел. Мосгорсуд иск удовлетворил, отменив решение окружной комиссии о регистрации, а Верховный суд оставил этот вердикт в силе. На сторону кандидата встал только Центризбирком, тогда как окружной избирком и прокуратура поддержали истца.

В своей жалобе в КС Сергей Цукасов попросил проверить конституционность п. 1.1 ст. 38 федерального закона о гарантиях избирательных прав, который обязывает избиркомы не менее чем за три дня до заседания, где будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, уведомлять его о неточностях в документах для их исправления. Как отметил заявитель, Мосгорсуд знал, что избирком не уведомил кандидата об ошибке, но решил, что эта обязанность касается только документов, перечисленных в Избирательном кодексе Москвы, а требования к справкам об имуществе установлены указом президента. По мнению господина Цукасова, закон не регулирует случаи, когда ошибки выявлены уже после регистрации, и этот пробел позволяет комиссиям уведомлять кандидатов выборочно, а судам — отменять решения о регистрации, ставя тем самым кандидатов в неравные условия.

КС согласился с Сергеем Цукасовым и признал оспоренную норму не соответствующей Конституции в той части, которая позволяет судам при рассмотрении вопроса об отмене регистрации не учитывать факт неизвещения кандидата о недочетах в документах, «если эти нарушения должны были быть очевидны для избирательной комиссии при надлежащем исполнении ею своих обязанностей и не являются намеренным представлением кандидатом недостоверных сведений о себе».

Согласно постановлению КС, суды будут обязаны давать кандидатам возможность исправления не замеченных избиркомами ошибок, и эта норма должна быть прописана в законе. Впрочем, даже если законодатели не успеют принять необходимые поправки до ближайших выборов, суды обязаны будут руководствоваться данным постановлением, указал КС.

Сергей Цукасов заявил “Ъ”, что считает это решение победой, так как теперь суды не смогут снимать кандидатов с выборов по той же схеме. При этом он намерен воспользоваться правом на компенсацию, которое подтвердил и КС. «Я считаю, что окружная избирательная комиссия своими злонамеренными, на мой взгляд, действиями сознательно лишила меня возможности участвовать в выборах в Мосгордуму,— пояснил бывший кандидат.— Я обеспечивал избирательную кампанию, собирал 5,6 тыс. подписей и потратил много сил, средств и ресурсов».

Это уже вторая победа в КС представителей оппозиции, не допущенных в 2019 году к выборам в Мосгордуму. Год назад суд поддержал жалобу Елены Русаковой и Анастасии Брюхановой, добивавшихся увеличения сроков обжалования отказов в регистрации. Тогда КС обязал суды принимать жалобы незарегистрированных кандидатов на действия избиркомов любого уровня в течение пяти дней с даты вынесения последнего решения, а не в десятидневный срок с момента решения избиркома первой инстанции, как это было ранее.

По мнению члена совета движения «Голос» Андрея Бузина, постановление КС по жалобе Сергея Цукасова может вызвать волну претензий к огромному количеству судебных решений, поскольку неизвещение комиссиями кандидатов об ошибках в документах, иногда надуманных,— очень частая практика. «Более того, могу утверждать, что такой изъян в деятельности избиркомов существенно повлиял на результаты многих выборов. Это редкое по конкретности постановление КС в избирательных спорах, которое даст серьезный аргумент для юристов на ближайших выборах»,— полагает эксперт. В то же время КС никак не отреагировал на сомнительный аргумент Мосгорсуда по поводу справки из указа президента, отмечает господин Бузин: «Это дает возможность избиркомам и дальше выдумывать поводы для отказов. Даже если они начнут теперь вовремя извещать о недостатках, а это уже большое дело, они будут высасывать из пальца все более и более абсурдные и не основанные на законе причины. КС, например, ничего не сказал о том, что недостатки в документах не должны приравниваться к отсутствию документов, а эта подмена понятий иногда применяется избиркомами».

Елена Рожкова