Кандидатам срок не писан

Конституционный суд (КС) рассмотрит сразу две жалобы коммунистов из Оренбургской области. Они просят проверить нормы избирательного права, на основании которых избиркомы вопреки решениям судов отказались возвращать на выборы выдвинутых КПРФ кандидатов, ссылаясь на истечение сроков регистрации. Это уже второе инициированное оренбургскими коммунистами в КС дело: первое коммунисты выиграли и даже добились финансовой компенсации за незаконное снятие списка Компартии с муниципальных выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте суда, КС принял к рассмотрению жалобы оренбургского регионального отделения КПРФ, а также экс-кандидатов в советы депутатов Медногорска и Пономаревского района Ольги Ведяшкиной и Надежды Лепикоршевой. Они оспаривают нормы избирательного законодательства, которые позволяют избиркомам возвращать кандидатам поданные на регистрацию документы после того, как суд обязал их заверить.

Как рассказал “Ъ” первый секретарь оренбургского обкома КПРФ Максим Амелин, речь идет о довыборах в местные советы, проходивших в 2022 году. Тогда территориальные избиркомы отказались заверить списки кандидатов от КПРФ сразу в нескольких округах со ссылкой на незначительные технические нарушения.

Коммунисты обжаловали отказ и добились того, что решения комиссий были признаны незаконными. Шестой кассационный суд обязал избиркомы заверить списки, что и было сделано — правда, уже сильно за пределами сроков регистрации. На этом основании комиссии впоследствии вернули документы заявителям, так и не зарегистрировав их и сославшись на то, что время подачи документов на регистрацию истекло. Региональные суды не нашли в этом нарушений, а Верховный суд не увидел оснований для пересмотра.

Теперь коммунисты просят КС уточнить, действительно ли установленные законом сроки регистрации кандидатов на выборах не могут быть преодолены судебным решением или же избиркомы слишком широко толкуют закон. В конце концов, напоминают заявители, известны случаи регистрации восстановившихся по суду кандидатов и за пределами установленных законом сроков. Например, в августе 2023 года Центризбирком признал незаконным бездействие избиркома Хакасии и самостоятельно зарегистрировал партсписок «Коммунистов России» на выборах в Верховный совет республики, и это было сделано уже после окончания регистрации, напоминают коммунисты. В противном случае, подчеркивают они, судебная защита превращается в фикцию, ведь говорить о реальном восстановлении нарушенного права не приходится. «Это же тупик, какой тогда смысл бороться и идти в суды?» — недоумевает Максим Амелин. Кроме того, добавляет он, избирательное законодательство вообще не предусматривает такой процедуры, как возврат списка кандидатов: избирком вправе принять решение либо о регистрации, либо об отказе в ней.

Электоральный юрист Олег Захаров отмечает, что это достаточно частая ситуация, когда кандидат, успешно защитивший свое пассивное избирательное право, не успевает уложиться в сроки сдачи документов и лишается возможности принять участие в выборах.

Вопрос о необходимости как-то «разворачивать назад» отказы в заверении списков после судебной отмены таких решений в законе никак не урегулирован, и поэтому суды не могут ничего сделать, с процессуальной точки зрения они тут бессильны, отмечает эксперт. И было бы, по его мнению, очень хорошо, если бы КС обязал законодателя как-то урегулировать этот вопрос, ведь сейчас на практике дело не идет дальше признания самого факта незаконности отказа. «И кандидат, доказавший свою правоту во всех судебных инстанциях, оказывается в итоге у разбитого корыта, без мандата и возможности принять участие в выборах, с которых его незаконно сняли»,— заключает господин Захаров.

Отметим, что это уже второе дело, которое оренбургское отделение КПРФ инициирует в КС. В прошлом году, также по следам муниципальных выборов-2022, КС постановил, что ошибки или опечатки в оформлении списка не должны влечь за собой отстранение от выборов всех выдвинутых партией кандидатов, а соответствующая норма (п. 14.2 ст. 35 закона «Об основных гарантиях избирательных прав») не соответствует Конституции (см. “Ъ” от 9 июня 2023 года). А месяц назад оренбургским коммунистам даже удалось добиться через обычный суд компенсации в 100 тыс. руб. за незаконное снятие их кандидатов.

Анастасия Корня