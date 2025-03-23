Игор Тудор сменил Тьягу Мотту на посту главного тренера «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» отправил Тьягу Мотту в отставку с поста главного тренера. Его место займет хорват Игор Тудор, последним местом работы которого был римский «Лацио».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игор Тудор

Фото: Alberto Mariani / LaPresse / AP Игор Тудор

Фото: Alberto Mariani / LaPresse / AP

Мотта не проработал в этой должности и полного сезона: он был назначен в июне прошлого года, после того как впервые за 60 лет вывел «Болонью» в Лигу чемпионов — крупнейшее европейское клубное соревнование.

«Ювентус» под его руководством проиграл последние два матча чемпионата Италии — против «Аталанты» и «Фиорентины» — с общим счетом 0:7. Команда занимает в национальном первенстве пятое место. Из розыгрышей Кубка Италии и Лиги чемпионов туринцы вылетели.

Тудору 46 лет, с 1999 по 2007 год он представлял «Ювентус» в качестве игрока. Всего за команду он провел 174 матча. В тренерской карьере хорвата помимо «Лацио» были «Марсель», «Верона», «Удинезе», хорватский «Хайдук», турецкие «Галатасарай» и «Карабюкспор», а также греческий ПАОК.

Роман Левищев