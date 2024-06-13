«Ювентус» взял новый курс

Через три недели после увольнения прежнего главного тренера Массимилиано Аллегри «Ювентус» объявил имя нового наставника. Помочь клубу смягчить последствия финансового кризиса и вернуться в авангард европейского футбола попытается 41-летний Тьягу Мотта. В прошедшем сезоне он совершил спортивное чудо, выведя скромную «Болонью» в Лигу чемпионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тьягу Мотта

Фото: Alberto Lingria, Reuters Тьягу Мотта

Фото: Alberto Lingria, Reuters

Новым главным тренером туринского «Ювентуса» стал молодой итальянский специалист, а в прошлом титулованный игрок Тьягу Мотта. Клуб объявил о подписании с ним контракта до июня 2027 года. «Я очень рад начать новую главу у руля такого великого клуба»,— приводит слова Мотты пресс-служба «Ювентуса».

Занимавший ранее этот пост Массимилиано Аллегри официально был уволен из-за поведения, не соответствующего статусу команды (после выигранного финала Кубка Италии он на поле сорвал с себя пиджак и галстук, яростно спорил с судьями, а потом выгнал с празднования спортивного директора клуба).

Однако информация о его неминуемой отставке появлялась задолго до этих событий.

И причины этого ясны. Второй приход в «Ювентус», в отличие от первого, в середине прошлого десятилетия, у Аллегри не получился. За три года под его руководством туринцы ни разу всерьез не боролись за победу в чемпионате и были очень далеки от высоких стадий Лиги чемпионов. В прошедшем первенстве Италии они заняли третье место, пропустив вперед «Интер» и «Милан».

Его преемника Тьягу Мотту принято считать одним из самых трендовых тренеров в мире.

В нынешнем году он поднял «Болонью» на пятое место в чемпионате Италии. Для такого скромного клуба это достижение почти эпохальное. Так высоко «Болонья» не забиралась с начала 1970-х годов, да и перед сезоном не котировалась в числе фаворитов. Ее состав, например, гораздо дешевле, чем у команд, которые оказались соседями клуба по таблице.

Лидерами этой «Болоньи» стали молодые, но почти никому не известные игроки. Нападающий Джошуа Зиркзее — воспитанник «Баварии», но больше ничего примечательного в его резюме нет. Ключевой полузащитник Льюис Фергюсон и вовсе был взят из шотландского «Абердина» всего за €2 млн.

В общем, Мотта показал очень важное для нынешнего «Ювентуса» качество — умение работать с довольно скудными ресурсами.

Естественно, туринский клуб богаче «Болоньи», но по собственным меркам он все же бедствует. По ходу позапрошлого сезона «Ювентус» был серьезно наказан за финансовые махинации (с клуба сняли десять очков в национальном первенстве, а позже он был исключен из соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций). Одновременно клуб отчитался о колоссальных убытках. По итогам предыдущего сезона они составили свыше €120 млн.

Вдобавок за Тьягу Моттой закрепился статус футбольного новатора. Во время работы в «Болонье» он несколько провокационно предложил называть его схему «2–7–2» (разграничивая линии не как принято — по вертикали, от своей штрафной до чужой, а по горизонтали — от одного фланга до другого). Свою игровую философию Мотта характеризует как «атакующую, с огромным объемом движения с мячом и без него». И это тоже может здорово подойти «Ювентусу», ведь клуб обладает очень качественной линией нападения.

Роман Левищев