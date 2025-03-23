В Бурятии возбуждено дело по факту массового отравления вахтовиков

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ в связи с отравлением 16 работников строительной компании, ведущей строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги. Как сообщалось ранее, один из пострадавших умер.

Отравление произошло еще 13 марта в столовой, принадлежащей одной из коммерческих организаций, «расположенной на территории строительного объекта на основании договора». В настоящее время работа пищеблока приостановлена.

У госпитализированных выявлен сальмонеллез, говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия с помощью ФГИС «Меркурий» изучает ветеринарные сопроводительные документы на животноводческую продукцию, поставлявшуюся в столовую. В ведомстве уточняют, что, по предварительным данным, предприятие не имело подтвержденной регистрации в системе «Цербер», а часть продукции поступала в столовую без документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания.

Влад Никифоров, Иркутск