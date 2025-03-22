В Бурятии умер один из заболевших сальмонеллезом вахтовиков

В вахтовом поселке Северомуйск Муйского района Бурятии 16 человек заразились сальмонеллезом. Один из пострадавших умер, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы семейства энтеробактерии. К основным симптомам относятся повышенная температура, общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, жидкий стул. Источником инфицирования могут быть животные и люди, основной путь передачи — пищевой.

ЧП случилось 13 марта в столовой, принадлежащей одной из коммерческих организаций. Отравившиеся — работники компании, осуществлявшей строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги. Все пострадавшие госпитализированы.

Как уточняет СКР, за обеспечение питанием отвечали сотрудники столовой, расположенной на территории строительного объекта, на основании договора. Работа пищеблока приостановлена. СКР проводит проверку по ст. 238 (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).