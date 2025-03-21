«Красивых слов много, возможностей мало»

Спецпосланник президента США раскрыл подробности предстоящей встречи в Эр-Рияде. По словам Кита Келлога, делегации России и Украины предполагается разместить в разных помещениях. Американские представители будут осуществлять между ними челночную дипломатию, чтобы в итоге попытаться сблизить позиции. Между тем Москва и Киев высказали взаимные претензии из-за ударов по инфраструктурным объектам друг друга. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главной темой консультаций в Саудовской Аравии будет именно прекращение обстрелов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, которому предрекали отставку с этого поста, вышел из тени и дал понять, что на самом деле никуда не уходил и играет в происходящем практически первую скрипку. Генерал, в частности, поведал, как пытался предотвратить памятный скандал в Белом доме, но Зеленский его не послушал и в итоге все испортил. Однако потом все-таки стороны сумели исправить ошибку, и в результате мирный процесс удалось перезапустить в нужном направлении. Господин Келлог также раскрыл подробности предстоящей встречи в Эр-Рияде между США, Украиной и Россией. Это будут непрямые переговоры: делегации разместятся в разных помещениях, американские представители будут поочередно, а, может быть, синхронно с ними общаться с целью прояснить и, возможно, сблизить позиции участников. Келлог назвал это «челночной дипломатией». Нечто подобное уже происходило в Стамбуле летом 2022 года. Тогда удалось согласовать так называемую зерновую сделку. Впрочем, через год Россия из нее вышла по причине невыполнения своих условий. Не исключено, что и сейчас позиции удастся как-то сблизить.

На что в этой связи хочется обратить внимание? В Кремле заявили, что приказ президента Владимира Путина воздержаться от ударов по украинской инфраструктуре действует и военные его исполняют, однако Киев жест добрый воли игнорирует и, по сути, срывает прекращение огня. В офисе президента Зеленского, со своей стороны, выступают с аналогичными обвинениями в адрес Москвы. В этой связи нужно особо отметить, что никаких конкретных договоренностей на этот счет пока не достигнуто и никакие документы не подписаны. Что считать инфраструктурой, а что нет, этот вопрос никак не регламентирован. Каждый может трактовать ситуацию так, как хочет.

В результате переговорный процесс проходит на фоне очередной активизации не только боевых действий, но и ударов сторон по территории друг друга.

Очень хорошим результатом предстоящей встречи будет некое решение о том, как все это прекратить, пусть и не сразу. Необходимо создать этот самый регламент, правда, сделать это будет не просто, хотя бы потому, что непонятно, кто будет за этим следить, заниматься мониторингом. Тем временем европейские союзники уже в который по счету раз так и не смогли придумать, как эффективно поддержать Украину и добиться мира. Красивых слов много, возможностей мало. Но и там процесс идет и, наверное, в итоге к чему-нибудь да и придет. При этом президент США Дональд Трамп обещает достичь прекращения огня в самое ближайшее время. Он отмечает, что процесс идет очень хорошо и стороны готовы выполнять все его условия. Но тем не менее приходится в очередной раз повторить, что поводов для большого оптимизма не имеется, хотя надеяться, конечно, надо на лучшее.

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Дмитрий Дризе