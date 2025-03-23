Начальники транспортного цеха

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подарил несколько не то чтобы сенсационных, но по крайней мере любопытных итогов, а в формальных фаворитов play-off превратил ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор», ставших победителями первенства в своих конференциях. Впрочем, практика показывает, что в КХЛ этот статус мало что значит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финалист предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» тренера Игоря Никитина в нынешнем сезоне, кажется, стал только мощнее и выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Финалист предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» тренера Игоря Никитина в нынешнем сезоне, кажется, стал только мощнее и выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В воскресенье, 23 марта, завершился регулярный чемпионат КХЛ. И тому, кто захочет представить его как чрезвычайно рутинный, сделать это будет нетрудно. Достаточно сравнить восьмерки участников play-off, сформированные в двух конференциях по итогам прошлого и нынешнего первенств. В Западной вообще ничего нового — все те же команды. В Восточной два изменения: «Сибирь» и «Адмирал» проникли в розыгрыш Кубка Гагарина вместо «Лады» и «Амура». Но косметический характер этих корректировок подчеркивает такой нюанс: что тольяттинцы и хабаровчане год назад, что новосибирцы с владивостокцами сейчас финишировали на низших, седьмой и восьмой, строчках в таблице. То есть это такая замена одних аутсайдеров другими, принципиального значения не имеющая. А так картина привычная, стабильная.

Но, вглядевшись в нее, конечно, обнаруживается кое-что любопытное. Его даже не так уж мало.

На Западе, например, как никогда сильно потряхивало СКА.

Клуб, который с точки зрения ресурсов, которыми обладает, считается чуть ли не главным гигантом КХЛ, то обретал невиданную мощь, то терял ее и в конце концов с какой-то фантастически скудной по своим меркам суммой очков — 82 (в 2024 году было на 13 больше, притом что и тогда ровностью петербургский сезон не отличался) — финишировал всего-то на седьмом месте. Выше не только те, кто соответствуют СКА по статусу, по бэкграунду,— «Локомотив», московское «Динамо», ЦСКА, прибавивший в последнее время «Спартак», но и, допустим, «Северсталь» с «Динамо» минским, хотя прежде для него сам по себе выход в play-off был уже за счастье.

Но в Востоке всяких метаморфоз ничуть не меньше. Допустим, кажется, что поопаснее стал уфимский «Салават Юлаев» с его двумя поразительно продуктивными канадскими форвардами — Шелдоном Ремпалом и Джошем Ливо. Ливо был в регулярке настолько горяч, что забросил 49 шайб, побив державшийся с 2017 года снайперский рекорд КХЛ Сергея Мозякина.

А самая интересная метаморфоза связана, конечно, с «Трактором».

В предыдущем сезоне он добрался аж до полуфинала play-off, хотя в регулярном чемпионате на клуб с грандиозными амбициями и возможностями не тянул — ничем не примечательный середняк. При этом челябинский менеджмент советом не искать добра от добра пренебрег и вместо Алексея Заварухина назначил тренировать «Трактор» канадца Бенуа Гру, специалиста с неказистой биографией — ход, выглядевший довольно странным.

Но пока он себя оправдывает. Этот регулярный чемпионат «Трактор» провел чрезвычайно бодро: прибавил в дисциплинированности, цепкости и обскакал в конференции и «Салават», и действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург». А выше «Трактора» в сводной таблице лиги оказался лишь один клуб — эталон того стиля, на который уральцы поставили. В 2024 году исключительная плотность, умение вязать соперников по рукам и ногам позволили «Локомотиву» домчаться до финала play-off, в котором, однако, магнитогорские свежесть и легкость убедительно взяли верх, в 2025-м — получить Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате, превратившись наряду с «Трактором» в формального фаворита play-off.

Правда, именно что формального.

О том, что в КХЛ достижения в рамках регулярного чемпионата так себе фактор, прекрасно известно. Достаточно сказать, что обладатель Кубка Континента лишь раз за всю историю лиги добрался до Кубка Гагарина: дубль удался в 2019 году ЦСКА.

А срывов у тех, кому он доставался, было выше крыши. В 2024-м «Динамо» сошло уже во втором круге, напоровшись на «Трактор». А текущий сезон к тому же подарил кучу более актуальных оснований считать расклад исключительно запутанным. Скромная шестая позиция «Авангарда» объясняется исключительно осенним провалом, а после появления на тренерском посту канадца Ги Буше все у омской команды наладилось. Московское «Динамо» в целом смотрелось в регулярке ничуть не хуже «Локомотива». А у СКА при всех его проблемах подбор игроков глубже, чем у того же «Салавата Юлаева», слишком зависящего от настроения канадских бомбардиров. И едва ли поклонники «Динамо» в восторге от того, что, проиграв в заключительный день регулярки «Северстали» — 2:3, уже в стартовом раунде play-off оно нарвалось именно на петербуржцев.

Алексей Доспехов