Александр Овечкин выбил восьмерки

Александр Овечкин еще чуть-чуть, уже всего до шести шайб, сократил расстояние до снайперского рекорда НХЛ, а его «Вашингтон Кэпиталс», обыграв дома — 3:2 — «Филадельфия Флайерс», первым из участников регулярного чемпионата обеспечил себе путевку в play-off, притом что год назад получил ее последним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин отмечает забитую шайбу в ворота «Филадельфии»

Фото: Daniel Kucin Jr.-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин отмечает забитую шайбу в ворота «Филадельфии»

Фото: Daniel Kucin Jr.-Imagn Images / Reuters

Своим очередным голом Александр Овечкин открыл счет в матче против «Филадельфии». До конца стартового периода оставалось пять с половиной минут, когда, видя, что защитник Тревор ван Римсдайк собирается бросать по воротам, все, как выяснилось, прочувствовавший заранее Овечкин сместился с правого фланга к левой стойке ворот. А дальше плечистый Алексей Протас выцарапал шайбу на пятачке и ловко переправил ее вашингтонскому вожаку. Вратарь Самуэль Эрссон угол, конечно, прикрыть не успел.

И все с удовольствием принялись наслаждаться магией цифр. Для Александра Овечкина это был 888-й гол в регулярных чемпионатах. Он же, как известно, играет под восьмым номером.

А нападающий «Вашингтона» Эндрю Манджипане, подсуетившись, показал всем, что у него 88-й номер, значит, и ему суждено забить. И оказался, кстати, прав — забил уже во втором периоде.

«Слишком много восьмерок»,— шутил потом Овечкин, который еще немножко приблизился к снайперскому рекорду НХЛ. От все еще владеющего им Уэйна Гретцки выдающегося российского хоккеиста отделяет уже лишь шесть шайб.

Но с этим матчем был связан и не менее любопытный момент, касающийся уже не персонально Александра Овечкина, а его команды в целом. «Вашингтон» благодаря победе над «Филадельфией» раньше всех в лиге забронировал путевку в play-off. Случилось это в 69-м матче регулярного первенства, за 13 до его финиша. Теперь интрига заключается только в том, удержит ли он верхнюю строчку в сводной таблице. В активе «Вашингтона» стало ровно сто очков. А рядом, по сути, один «Виннипег Джетс»: у него столько же баллов, но «лишний» матч по сравнению с вашингтонцами. Остальные — сильно поодаль и, кажется, достать тандем лидеров уже не могут.

И вот что любопытно. Официальный сайт НХЛ конечно же вспомнил, как такую путевку «Вашингтон» добыл в предыдущем чемпионате. Год назад получил он ее в жутких мучениях, почти случайно, «на флажке», в 82-м матче чемпионата справившись, между прочим, с той же «Филадельфией». Тогда он был последней командой, проникшей в розыгрыш Кубка Стэнли, сейчас оказался первой. А такого скачка, как выяснилось, не совершал еще ни один клуб лиги при нынешнем формате play-off, то есть с 1980 года, когда его состав был расширен с 12 до 16 участников.

Алексей Доспехов