Как пройдет первый раунд play-off КХЛ

Западная конференция: «Спартак»—«Северсталь», «Динамо» (Мн)—ЦСКА, «Динамо» (М)—СКА, «Локомотив»—«Торпедо».

Восточная конференция: «Автомобилист»—«Ак Барс», «Металлург»—«Авангард», «Трактор»—«Авангард», «Салават Юлаев»—«Сибирь».

Первые матчи серий до четырех побед пройдут 26 и 27 марта. Преимущество своей площадки будет у команд, указанных в парах первыми.

Со второго раунда произойдет деление команд на две группы. В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Пары второй группы: первая команда Востока против четвертой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде.

На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.

Таким образом, возможна ситуация, в которой в финале Кубка Гагарина сыграют две команды из одной и той же конференции.