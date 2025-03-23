Болгарии русский взрывник

Как стало известно “Ъ”, Болгария отказалась выдать России бизнесмена Владимира Луковского, осужденного за одно из самых громких убийств 1990-х годов — председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) и общественного деятеля Михаила Лиходея, которого вместе с охранником взорвали в подъезде дома, едва не убив при этом жену «афганца». В Генпрокуратуре РФ отмечают, что после начала СВО подобные отказы превращаются в тенденцию, призывая своих иностранных коллег к деполитизированным отношениям в борьбе с преступностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Владимир Луковский в зале суда в 2011 году

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Бизнесмен Владимир Луковский в зале суда в 2011 году

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Отвечая на запрос “Ъ”, в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что компетентными органами Болгарии было отказано в удовлетворении российского запроса о выдаче осужденного за особо тяжкие преступления для отбытия наказания. По данным “Ъ”, речь идет о Владимире Луковском, предпринимателе, который работал по льготным контрактам РФИВА.

По данным следствия, именно он 10 ноября 1994 года заложил в пульт переговорного устройства лифта бомбу на основе пластита и гексогена и дистанционно привел ее в действие. При взрыве погибли ветеран-«афганец» Михаил Лиходей, пытавшийся разобраться в хищениях в фонде, и его охранник. Кроме того, ранения получили жена ветерана и еще один телохранитель.

Не служившего в Афганистане Луковского вначале осудили заочно, а потом, после экстрадиции с Украины, его уголовное дело было несколько раз пересмотрено судами. В результате сообщник предполагаемого взрывника Александр Хинц получил 15-летний срок. Владимир Луковский, которому оставалось отсидеть (в том числе в связи с истечением срока давности) 9 лет 9 месяцев и 8 дней, на время очередного дополнительного расследования был отпущен на свободу, поскольку истек предельный срок его ареста, снова сбежал и уехал за границу.

Напомним, что данное дело получило не менее кровавое продолжение.

10 ноября 1996 года, когда на Котляковском кладбище Москвы проходили траурные мероприятия в связи с очередной годовщиной смерти Михаила Лиходея, прогремел новый взрыв, в результате которого погибли 11 человек и три десятка получили ранения. Исполнители преступления получили длительные сроки, а экс-глава РФИВА Валерий Радчиков, которого связывали с двумя взрывами и многомиллиардными хищениями, погиб в ДТП.

Между тем в выдаче Владимира Луковского, которого Россия добивалась от Болгарии для отбытия наказания по приговору Мосгорсуда, было отказано. При этом компетентные органы этой страны сослались на п. 5 ст. 7 Закона об экстрадиции и Европейский ордер на арест. По мнению судебных органов Болгарии, после выдачи в Российскую Федерацию фигурант может быть подвергнут бесчеловечному или унизительному обращению, а условия его содержания в местах лишения свободы не будут соответствовать международным нормам. Гарантии российской стороны о том, что условия в учреждениях пенитенциарной системы РФ не хуже болгарских, не помогли.

Отметим, что Болгария отказалась выдать России фигурантов еще трех уголовных дел — о мошенничестве, хулиганстве и вымогательстве. Причем в этих случаях отказы не были чем-то мотивированы, в связи с чем Генпрокуратура РФ попросила компетентные органы Болгарии объяснить свои решения.

По данным Генпрокуратуры, в 2024 году ведомство получило 29 отказов в выдаче, которые могут иметь политический подтекст, и отказов «по иным причинам». Больше всего — семь — таких решений было принято в Румынии, шесть — в Польше, три — в Греции, два — в Турции и по одному — в Канаде, Албании, Хорватии, Чехии, Черногории, Венгрии, Дании и Иордании.

Все это происходит на фоне расширения международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры. Так, отмечают в ведомстве, за год его представители провели 617 международных мероприятий, что стало рекордным за все время деятельности прокуратуры России. В ходе мероприятий было заключено, например, 33 международные договоренности. Кстати, Генпрокуратура имеет договоры о международном сотрудничестве с уполномоченными органами более чем 150 стран.

«Одним из знаковых достижений минувшего года стало одобрение ООН всеобъемлющей конвенции о противодействии киберпреступности, инициатором и разработчиком которой выступила Генеральная прокуратура России»,— сообщил на недавней коллегии надзорного ведомства генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, документ позволит максимально противостоять самым опасным формам трансграничной преступности, станет «значимым механизмом защиты граждан в цифровом пространстве».

Учитывая, что многие государства продолжают активно сотрудничать, а преступников привозят в Россию даже из Бразилии (для экстрадиций в качестве посредников используются Турция и Азербайджан), в надзорном ведомстве говорят, что продолжают призывать своих иностранных коллег к деполитизированным отношениям в сфере борьбы с преступностью и исполнению взятых на себя обязательств в рамках международно-правовых договоров.

Николай Сергеев