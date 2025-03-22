В СВР назвали умершего перебежчика Гордиевского предателем и преступником

В Службе внешней разведки РФ отреагировали на смерть бывшего сотрудника КГБ Олега Гордиевского, который умер накануне, 21 марта.

«Это был предатель и преступник»,— сказали «РИА Новости» в пресс-бюро СВР.

Олег Гордиевский умер в возрасте 86 лет. Как писала BBC News, его смерть «не рассматривается как подозрительная».

Сотрудничество Олега Гордиевского с британскими спецслужбами MI6 и MI5 началось в 1974 году. Он, работая на Комитет госбезопасности СССР, передавал британцам важные разведданные. За это на родине его заочно приговорили к расстрелу, и этот приговор не был отменен после развала Советского Союза. В Великобритании в 2007 году Олега Гордиевского посвятили в орден Святых Михаила и Георгия — королева Елизавета II лично вручила ему награду в Букингемском дворце.