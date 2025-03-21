В возрасте 86 лет в собственном доме в Великобритании умер советский перебежчик Олег Гордиевский. Он работал на Комитет госбезопасности СССР и в то же время на британские спецслужбы MI6 и MI5, передавая им важные разведданные. Причина его смерти неизвестна, но, как пишет BBC News, она «не рассматривается как подозрительная».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fiona Hanson / Pool / Reuters Фото: Fiona Hanson / Pool / Reuters

Олег Гордиевский родился в 1938 году в семье сотрудника НКВД. В 1962 году окончил МГИМО и поступил на службу в Первое главное управление КГБ, где курировал Великобританию и Скандинавию. В 1974 году он начал сотрудничать с MI6, а в 1980-х попал в Великобританию в качестве резидента КГБ.

Советская разведка узнала об измене Олега Гордиевского в 1985 году. Сведения об этом раскрыл высокопоставленный сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, который был завербован КГБ. Двойной агент был вызван обратно в СССР. Он вернулся, но до своего ареста смог бежать из страны. В этом ему помогли британские дипломаты.

После бегства в отношении Гордиевского было возбуждено уголовное дело по ст. 64 УК РСФСР (измена родине). 14 ноября 1985 года он был заочно приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. После распада СССР приговор не был отменен. В Великобритании в 2007 году королева Елизавета II посвятила Олега Гордиевского в орден Святых Михаила и Георгия, лично вручив ему награду в Букингемском дворце. Он написал несколько книг об операциях и методах КГБ, а его мемуары «Следующая остановка — расстрел» были изданы в России.