УНИКС остался в гонке за первым

УНИКС сохранил шансы на первое место в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ. В субботу казанцы на своей площадке, в непростом противостоянии, обыграли «Локомотив-Кубань» со счетом 103:95. У подопечных Велимира Перасовича на две победы меньше, чем у лидирующих в чемпионате ЦСКА и «Зенита». Не так уж и много, в любом случае права на осечку у команды уже не осталось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между клубами УНИКС и «Локомотив-Кубань»

Фото: БК «УНИКС» Момент матча между клубами УНИКС и «Локомотив-Кубань»

Фото: БК «УНИКС»

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ встречались соседи по турнирной таблице — идущий третьим УНИКС и занимающий четвертое место «Локомотив-Кубань». При этом для краснодарцев реального турнирного значения игра, можно сказать, не имела. Опуститься ниже четвертой строчки они уже никак не могли, да и шансы подняться в топ-3 у железнодорожников, которые в марте уже успели уступить двоим своим непосредственным конкурентам («Зениту» и ЦСКА), представлялись умозрительными.

Это тем не менее никак не повлияло на настрой подопечных Андрея Ведищева, в нынешнем сезоне уже дважды обыгрывавших УНИКС. Очевидно, команда мыслями уже в play-off, и для нее важно войти в решающую стадию сезона на победной волне. Так что с первых минут гости даже не думали о том, чтобы просто отбыть номер. УНИКС также вышел на площадку с отличным настроем. В итоге это вылилось в весьма качественный продукт.

В игре, в которой обе команды, похоже, сделали ставку в первую очередь на атаку, ни одной из них долгое время не удавалось добиться хоть сколько-нибудь ощутимого перевеса.

У УНИКСа роль основного добытчика принял Девон Акун-Перселл, проблему которого железнодорожникам так и не удалось решить (матч форвард закончил с 28 очками, и это лучший показатель встречи). Впрочем, у гостей были свои «локомотивы». Скажем Антон Квитковских (в начале матча он обеспечивал своей команде чуть ли не половину от добытого) или Антониус Кливленд. Именно его игра купировала вырисовавшийся было у УНИКСа отрыв во второй четверти. Настолько эффективно, что на большой перерыв команды ушли при счете 46:46. Равенство, а точнее, бег на перегонки, в котором ни один из соперников не мог оторваться хотя бы на полкорпуса, сохранялось и после возобновления игры. Достаточно сказать, что за матч лидер менялся 25 раз.

И все же минут за пять до сирены УНИКСу долгожданный рывок удался. Потом уже Андрей Ведищев посетовал, что «игра склонилась в пользу УНИКСа из-за наших глупых решений». «Мы стали торопиться в нападении. Это привело к тому, что нам забросили легкие очки. Думаю, это было главное, что повлияло на результат,— сказал тренер краснодарцев.— Ну а то, что Акун-Перселл набрал 28 очков,— наша проблема. Сами позволили ему забивать».

Случиться рывку УНИКСа помимо ошибок соперника помогли и действия все того же Акун-Перселла, равно как и Исмаэля Бако, а также Маркоса Найта.

В итоге за четыре минуты до сирены перевес хозяев достиг девяти очков. Гости пытались спастись. Они вообще умеют вытаскивать сложнейшие матчи. После очередного прохода Квитковских «Локомотив-Кубань» даже подобрался к сопернику на расстояние в четыре очка. Но это был предел. УНИКС быстро восстановил комфортный отрыв и довел матч до победы со счетом 103:95.

Таким образом, на счету казанцев теперь 32 победы. Столько же, сколько у идущего вторым «Зенита», и на одну меньше, чем у возглавляющего чемпионат ЦСКА. Другое дело, что УНИКС провел больше матчей, чем конкуренты, и у него в пассиве уже семь поражений против пяти у армейцев и питерцев. До конца чемпионата остается меньше месяца, и отыграть такой дефицит будет весьма непросто. Впрочем, шансы на первое место казанцы все же сохраняют. Другое дело, что ошибаться им уже никак нельзя.

Арнольд Кабанов