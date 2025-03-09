«Локомотив-Кубань» остановили одним выстрелом

Санкт-петербургский «Зенит» в интересном по сценарию противостоянии с «Локомотивом-Кубанью» записал на свой счет очередную, уже одиннадцатую, победу подряд — 92:89. Добыли ее гости только за 0,3 секунды до сирены. Петербуржцы, таким образом, снова догнали ЦСКА в гонке за первое место по итогам регулярного первенства. При этом у подопечных Хави Паскуаля более простой, чем у армейцев, график на оставшиеся встречи.

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«Зенит» прибыл в Краснодар в статусе самой стабильной на данный момент команды лиги. Петербуржцы ведь не знали поражений уже на протяжении десяти матчей. Интересно, что победная серия команды Хави Паскуаля началась спустя всего три дня после того, как именно «Локомотив-Кубань» нанес ей болезненное поражение: в начале января железнодорожники в гостях победили со счетом 117:98 (в этом сезоне так много «Зениту» никто не забивал). Очевидно, в Краснодар петербуржцы ехали, помня о том проигрыше. Ну а хозяева наверняка не хотели, чтобы у «Зенита» появился повод о нем забыть.

И ведь поначалу было ощущение, что железнодорожники игру заберут. Уж слишком мало получалось у игроков «Зенита» и слишком хорошо шли дела у «Локомотива-Кубани», который, казалось, вновь нашел секретный ключ к весьма эффективной обычно обороне «Зенита». Особенно много неприятностей гостям доставлял Антониус Кливленд (в итоге именно он с 18 очками в активе стал самым результативным игроком матча в составе своей команды). Собственно, счет первой четверти — 32:17 — говорит сам за себя.

Тем удивительнее было видеть, как уже во второй десятиминутке команды словно поменялись ролями. И уже у «Зенита» получалось почти все — и почти ничего у хозяев.

К большому перерыву гости свое неприятнейшее отставание почти отыграли, а в третьей четверти за счет дальних попадания Дуэйна Бэйкона, Георгия Жбанова, Андрея Воронцевича, а еще напора, останавливать который железнодорожникам снова и снова удавалось только ценой нарушения правил (статистика по штрафным весьма показательная: «Зениту» они принесли 29 очков, а «Локомотиву-Кубани» — только 19), убежали вперед. При этом в моменте отрыв гостей достигал внушительных 12 очков.

И все-таки в составе краснодарцев нашелся человек, который игру почти спас,— Патрик Миллер. Он не только забивал, но еще и отличные передачи раздавал. Именно воспользовавшись такой передачей, Кирилл Елатонцев меньше чем за две минуты до сирены вновь вывел хозяев вперед. «Зенит» ответил попаданием Бэйкона, который тут же сфолил на Дмитрии Узинском. Последний из двух штрафных реализовал только один.

И за 16 секунд до сирены счет стал равным — 89:89. Но овертайма так и не случилось.

Алексей Швед пошел в последнюю атаку, завяз было в ней, но нашел скидку на Жбанова, который выдал дальнее попадание, когда до сирены оставалось меньше секунды. В итоге — красивая и трудная победа «Зенита» со счетом 92:89. Помимо этого, победа еще и важная. Она позволила «Зениту» сравняться по основным показателям с лидером первенства ЦСКА. При этом у петербуржцев на оставшуюся часть чемпионата гораздо более легкий график. Из числа участников «большой четверки» «Зениту» осталось сыграть только с ЦСКА. У армейцев кроме встречи с питерцами еще будут матчи против «Локомотива-Кубани» и УНИКСа.

Александр Петров