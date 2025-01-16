Арка дома Шрейберов на Чайковского пострадала от рук граффитистов
Граффитисты разрисовали арочный проход дома Шрейберов на улице Чайковского в Петербурге. Также городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) установил факт самовольной замены оконных заполнений на уровне второго этажа здания, сообщили в пресс-службе комитета.
В КГИОП напомнили, что недавно вандалы «поработали» над лицевым фасадом Дома текстилей на Московском проспекте, 79. Однако работы на объекте будут продолжены в 2025 году — в отличие от дома Шрейберов. Закрашивать граффити здесь предстоит управляющей организации.
«КГИОП направил в полицию два заявления: по факту совершения преступления (вандализм) в части нанесения граффити (ст. 214 УК РФ), а также о пресечении административного правонарушения по факту самовольных работ в части замены оконных заполнений»,— сообщили в комитете.
Сотрудники КГИОП направили в администрацию Центрального района запрос на проведение осмотра квартиры. Также была организована юридическая экспертиза контрольных мероприятий.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что вандалы повредили фасад дома на Марата, где жила няня Пушкина.