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Арка дома Шрейберов на Чайковского пострадала от рук граффитистов

Граффитисты разрисовали арочный проход дома Шрейберов на улице Чайковского в Петербурге. Также городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) установил факт самовольной замены оконных заполнений на уровне второго этажа здания, сообщили в пресс-службе комитета.

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Фото: КГИОП

Фото: КГИОП

Фото: КГИОП

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Фото: КГИОП

Фото: КГИОП

Фото: КГИОП

В КГИОП напомнили, что недавно вандалы «поработали» над лицевым фасадом Дома текстилей на Московском проспекте, 79. Однако работы на объекте будут продолжены в 2025 году — в отличие от дома Шрейберов. Закрашивать граффити здесь предстоит управляющей организации.

«КГИОП направил в полицию два заявления: по факту совершения преступления (вандализм) в части нанесения граффити (ст. 214 УК РФ), а также о пресечении административного правонарушения по факту самовольных работ в части замены оконных заполнений»,— сообщили в комитете.

Сотрудники КГИОП направили в администрацию Центрального района запрос на проведение осмотра квартиры. Также была организована юридическая экспертиза контрольных мероприятий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вандалы повредили фасад дома на Марата, где жила няня Пушкина.

Дарья Астанина

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