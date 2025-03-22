Укрепление пошло по плану

Ждать значительного снижения курса валют придется долго. Обвал доллара 19 марта до минимума с июня 2023 года вселил надежду на дальнейшее укрепление рубля. Это произошло на фоне телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Но к 21 марта американская валюта отыграла падение. За три дня — 3 руб. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на выходные выше 84, 5 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как участники рынка оценивают динамику курса и его перспективы, в том числе после сохранения ключевой ставки? Шансы на ослабление доллара в ближайшем будущем невелики, считает управляющий директор департамента активных операций «Инвестиционной компании ЛМС» Александр Клещев: «Первый фактор, который влияет на курс доллара, это платежный баланс. Пока все хорошо, мы видим, что по 2024 году у нас профицит был 122 млрд руб. Если брать сальдо счета текущих операций, то за 2024 год оно составило 53,5 млрд руб. Этот фактор играет в пользу укрепления рубля.

Второй фактор очень важный — это решение домохозяйств об инвестировании активов, то есть куда им переводить деньги, в рубли или в доллары. С учетом высокой ставки Центробанка, большого процента по депозитам кажется, что пока многие принимают решение оставаться в рубле. Хотя такие привлекательные цифры, которые мы видели на этой неделе — уже практически около 80 руб. за доллар — многих уже соблазняют перекладывать.

Третий фактор — высокие ставки Центрального банка. Чем выше разница в ставках между рублями и валютными инструментами, тем, естественно, привлекательнее национальная валюта. И четвертый фактор — интересы государства. Мы знаем, что с низким курсом доллара по отношению к рублю достаточно сложно верстать бюджет. Мы видим опережающие траты, и, конечно, и нашим экспортерам, и нашему государству выгоднее, чтобы рубль был более слабый, поэтому этот фактор однозначно играет в пользу потенциального падения курса до уровня 100 руб. за доллар. Поэтому совокупность факторов пока говорит о том, что шансы на ослабление рубля в среднесрочной перспективе чуть выше».

Зампред ЦБ Алексей Заботкин объяснил существенные колебания российской валюты на этой неделе изменчивыми внешними условиями. Он уточнил, что на длительном временном отрезке рубль достаточно стабилен. 22 марта обменный курс к доллару и к юаню находится примерно на том же уровне, что летом 2024 года. Новости относительно урегулирования конфликта на Украине могут повлиять на рубль больше всего, говорит директор по анализу финансовых рынков управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин: «Фундаментально рубль остается слабой валютой даже текущих уровнях. Почему? Потому что мы видим сильный профицит по торговому балансу.

Единственный источник слабости рубля — это отток капитала, то есть формирование дополнительных валютных активов, погашение валютных обязательств. Рынок тонкий, поэтому все сейчас зависит от новостного фона. Если все пойдет не так, как считает рынок, любые вещи, связанные с контролем либо с дополнительными рисками, приводят к его ослаблению».

Минэкономразвития прогнозировало средний курс доллара в 2025 году на уровне 96,5 рублей. За четыре недели доллар подешевел более чем на 10%. Высокая волатильность курса привлекла инвесторов, спекулятивные операции на рынке валюты можно будет наблюдать в ближайшие несколько месяцев, говорит глава инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Дальше — более сильное укрепление. Все случившееся — только начало. Самое интересное впереди. Всем, кто хочет купить валюту, предлагаю сильно не торопиться, шансов на это в ближайшие пару месяцев будет достаточно, и, вполне возможно, вы ее приобретете по более низкому курсу, чем сейчас.

Мы имеем объективно высокую ключевую ставку. Можно сколько угодно спорить с Росстатом, но если ключевая ставка составляет 21%, все от нее воют. Когда ЦБ резко поднимал основной процент, напомню, в конце 2023 года, он боролся-то как раз за то, чтобы рубль остался более или менее стабильной валютой. Регулятор этот план выполнил. Сейчас у этого плана есть следствие в виде стабильности. Основная причина — очень жесткая ДКП. Если она приведет к деградации экономики рано или поздно, рубль может улететь неизвестно куда».

Эксперты связывают ослабление рубля еще и с сохранением ключевой ставки ЦБ.

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Ирина Савина