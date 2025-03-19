Рынок волнуется раз

Инвесторы недовольны итогами переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа: рынок российских акций после закрытия торгов потерял весь дневной рост. За два с половиной часа, в течение которых Москва и Вашингтон обсуждали временное соглашение о прекращении огня на Украине, фондовый рынок лихорадило. На ожиданиях телефонного разговора индекс Мосбиржи успел взлететь выше 3270, а индекс РТС подскочил до 1260, обновив пик с сентября 2022 года. При этом на среду Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 81,5 руб. впервые с июня 2023 года. Курс евро снизился на 3 руб., до 87,5 руб.

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В Белом доме и в Кремле заявили, что переговоры прошли «очень хорошо». Однако российский рынок с этим не согласился — к вечеру вторника индекс Мосбиржи опустился почти до 3200 пунктов. Что огорчило инвесторов? И как это изменит макроэкономические прогнозы? Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает, что режим ожидания продолжается:

«Трудно сказать, на что надеялись оптимисты, что именно мы могли бы получить максимально хорошее. Пока что это двусторонние переговоры, а нужны хотя бы трехсторонние, чтобы какие-то более четкие решения получить. Но тем не менее общие результаты, по-видимому, позитивные, при этом мы все еще остаемся в режиме ожидания. Это нам оставит достаточно высокую волатильность: вроде бы сами новости позитивные, на них рынок может продолжить расти, но надо понимать, что у рынка есть периоды, когда надо корректироваться на новостях, выпускать пар периодически.

Рубль, конечно, находится в зоне перекупленности, далеко отошел от тех уровней, которые можно было бы назвать фундаментальными. Сейчас мы наблюдаем отклонение от того, что соответствует внешнеторговым реалиям, уже набралось больше 20%. Если даже мы будем рассматривать сценарий с урегулированием конфликта, надо понимать, что в конечном итоге рубль, скорее всего, будет слабее. Но при этом пока остается во главе угла геополитическая повестка, что делает трудным предсказание и момента, и уровня, с которых рубль может разворачиваться».

На съезде РСПП глава ВТБ Андрей Костин поделился, что дальнейшего укрепления рубля не ждет. Бизнесмен Владимир Потанин, в свою очередь, утверждает, что оптимальный курс для бизнеса сейчас — 100 руб. за доллар. Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что такая цифра близка к реальности: «Мы этот оптимизм никогда не разделяли. В последние недели основной приток капитала во многом происходил за счет иностранных инвесторов, которые, возможно, не так глубоко сейчас вдаются в детали, в основном отыгрывают геополитику. Но мы полагаем, что все-таки эта стратегия не проживет долго, и в итоге мы вернемся к более слабым, более консервативным значениям. И, конечно, сейчас прогнозы по 90-100 руб. за доллар кажутся избыточно консервативными. Но ситуация последних лет в целом характеризуется крайне высокой волатильностью».

Отношения России и США в будущем ждут «огромные экономические сделки» и геополитическая стабильность, заявили в Белом доме. В Кремле отметили перспективы сотрудничества в энергетике. Эксперты отмечают, что после недавнего роста индекса Мосбиржи и РТС возможна фиксация прибыли. Впрочем, эмоциональный пыл инвесторы поумерят, полагает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «То, что происходит, в целом позитивно для фондового рынка. Но он уже не будет так позитивно реагировать на геополитику и начнет понимать, что мирный процесс займет более продолжительное время, и это, конечно, будет несколько негативно влиять на темпы роста фондового рынка. Хотя какой-то глубокой коррекции я тоже не ожидаю, потому что мирный процесс продолжается и позитив сохраняется.

Но, возможно, на первый план в ближайшее время выйдут уже не геополитические новости, а, например, итоги заседания Центрального банка, которое ожидается в пятницу. И смягчение риторики, которое рынок ждет, может дать дополнительный импульс для роста акций. Больше всего выигрывают от мирного процесса бумаги, по которым можно ожидать смягчения санкционного давления. Потенциально это прежде всего финансовый сектор, банки, бумаги энергетического сектора тоже могут выглядеть несколько лучше рынка».

По итогам телефонного разговора во вторник вечером Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Ключевое условие для разрешения конфликта на Украине — полная остановка военной помощи Киеву и прекращение мобилизации на Украине, заявили в Кремле.

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Анжела Гаплевская