Музыкант Сергей Летов дал концерт в ДНР

Авангардный джазовый музыкант Сергей Летов выступил вечером 21 марта в Донецке (ДНР) в клубе Undeground bar. Вместе с саунд-продюсером Николаем Бичаном он дал концерт «Электро-джазовая оборона». Музыканты исполнили вариации песен культовой панк-группы «Гражданская оборона». Сергей Летов — старший брат создателя группы Егора Летова — много лет был ее участником.

В клубе прозвучали главные хиты «Гражданской обороны», в частности «Все идет по плану», «Про дурачка» и «Офелия». На концерт пришла молодежь Донецка, военные, волонтеры, местные силовики. Выступление закончилось бурными аплодисментами и выкриками «Слава Руси».

Мероприятие организовал фанат Егора Летова, руководитель интернет-сборов в поддержку военных и мирных жителей Руслан Ерзин. «Я пришел на концерт в честь 40-летия ''Гражданской обороны''. Познакомился с музыкантами и предложил Сергею Федоровичу (Летову.— ''Ъ'') сыграть в Донецке. Ни секунды не раздумывая он согласился. Спустя четыре месяца мы это сделали»,— рассказал господин Ерзин. По его словам, музыканты доехали в Донецк «с божьей помощью»: машина дважды ломалась в Воронеже и Луганске.

Присутствовавший на концерте председатель Общественной палаты ДНР Александр Коффман предложил музыкантам выступить в сентябре на фестивале «Звезды над Донбассом». Сергей Летов дал предварительное согласие. «Первый раз я был в Донецке в советское время. Это были амурные приключения,— рассказал он ''Ъ''.— Девушка, уезжающая на ПМЖ в Израиль, сняла на три дня номер в гостинице. Потом аэропорт — и все. Такое эротическое приключение».

Николай Бичан впервые посетил Донецк. «Здесь прекрасные люди. Я родился в городе Ленинград в конце 1970-х годов, и я словил ощущение из детства, что здесь люди по-хорошему, не побоюсь этого слова, по-советски воспитанные»,— поделился он впечатлениями.

Музыканты намерены выступить в поселке городского типа Нижнее в ЛНР. Там участники проекта «Интербригады» незарегистрированной политической партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» восстанавливают разрушенную в ходе боевых действий школу. Сергей Летов и Николай Бичан решили поддержать их и местных жителей концертом.

В январе 2025 года в ДНР выступили три бывших участника «Гражданской обороны». Александр Андрюшкин (ударник ГО с 1994 по 2005 год), Игорь Жевтун (Джефф) (гитарист ГО с 1985 по 1999 год) и Игорь Староватов (басист ГО в 1980-х) дали два концерта для военных, также они выступили в рок-клубе Gung`Ю`баzz в Донецке.

Полина Дуганова