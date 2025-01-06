Экс-музыканты «Гражданской обороны» выступили в зоне СВО

Три бывших участника культовой панк-группы «Гражданская оборона» выступили перед бойцами в зоне специальной военной операции. Александр Андрюшкин (ударник «ГО» с 1994 по 2005 год), Игорь Жевтун (Джефф) (гитарист «ГО» с 1985-го по 1999-й) и Игорь Староватов (басист «ГО» в 1980-х) дали два концерта для военных на донецком направлении. Также они 5 января выступили в рок-клубе Gung'Ю'баzz в Донецке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

«Ребята давно не собирались, не играли вместе,— рассказала корреспонденту "Ъ" Полина Жевтун, жена гитариста Игоря Жевтуна.— Но прошлый год был годом 60-летия Егора Летова, 60-летия Кузи Уо (Константин Рябинов, сооснователь "Гражданской обороны".— "Ъ") и 40-летия "Гражданской обороны". Поэтому ребята устроили небольшой междусобойчик в Переславле-Залесском, в клубе нашего товарища Жени Колесова. Его Летов упоминает в альбоме "Прыг-Скок": "…Женя Колесов переехал в Москву, я в это время песенки орал". В общем, получился небольшой фестивальчик, играли разные обороновские песни. Там были ребята-музыканты, которые ездят (в зону СВО.— "Ъ") как волонтеры. И они закинули такую идею: "А неплохо было бы вам съездить в Донецке сыграть". Опять же, наши старинные друзья, которых мы знаем много-много лет, воюют сейчас. Они тоже давно просили (выступить перед бойцами.— "Ъ"). И вот после концерта я говорю ребятам: а может, мы съездим в Донецк? Все согласились».

Три музыканта живут в разных городах — Новосибирске, Тюмени и Москве, поэтому организация выступления заняла достаточно долгое время, сказала Полина Жевтун. К тому же необходимо было найти подходящее место: «Это электрический состав, а не акустика, поэтому мы не можем просто с гитарами по окопам ездить. Это было бы совсем не то. Договорились, что сможем выставить аппарат в расположении у военных. Сыграли один такой концерт 4 января, еще один 5-го и тем же вечером в клубе в Донецке».

Выступление в клубе было бесплатным и не анонсировалось широко. Фактически музыканты сыграли для людей, которые тем вечером случайно оказались в клубе Gung'Ю'баzz , как, например, корреспондент «Ъ».

«У нас не было, конечно, ни коммерческих, ни рекламных историй. Ну и не то время, чтобы собирать большое скопление народу,— сказала госпожа Жевтун.— Просто хотели сделать подарок дончанам. Просто поддержать и сказать, что мы с вами. Такая маленькая наша песчинка в нашу общую победу».

Музыканты отыграли главные хиты «Гражданской обороны», включая «Лед под ногами майора», «Отряд не заметил потери бойца», «Винтовка», «Все идет по плану». Также прозвучала песня «Далеко бежит дорога» панк-группы «Черный Лукич». Выступление закончилось советской песней «И вновь продолжается бой», которая часто исполнялась «Гражданской обороной» в ее «политизированный» период.

О месте, времени и наследии Егора Летова — в интервью автора его аудиобиографии «Ъ».

Александр Черных