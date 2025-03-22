В Петербурге 41% родителей не против, чтобы их дети работали в киберспорте

Совершенно не против того, чтобы их дети в будущем работали в индустрии киберспорта, высказались 41% родителей из Петербурга. При этом еще 34% респондентов, наоборот, совершенно не поддерживают такую профессию, а 25% пока не задумывались о жизненном выборе для своего ребенка. Такими данными по результатам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики IT-колледжа «Хекслет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В целом более половины петербургских родителей (58%) позитивно воспринимают новости о победах российских команд в киберспортивных турнирах — именно они и заставили их задуматься о развитии карьеры в данной дисциплине. Тем не менее, они готовы рассмотреть такой карьерный трек, если ребенку предложат солидный гонорар, который на момент совершеннолетия окажется сопоставим с ежемесячной зарплатной вилкой от 200 до 300 тыс. рублей (29%), от 300 до 400 тыс. (43%) и даже от 400 тыс. рублей (11%). Оставшиеся респонденты (17%) готовы к тому, что ребенок будет получать менее 200 тыс. рублей, отмечается в исследовании.

О наличии предрасположенности к киберспорту у ребенка заявляют 44% родителей из Петербурга. Среди всех профессий, которые есть в индустрии, опрошенные чаще всего хотели бы видеть своего наследника профессиональным игроком (55%), стримером (43%) или менеджером команды (15%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге 34% родителей хотели бы выбрать своим детям IT-специальность.

Андрей Цедрик