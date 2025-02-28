В Петербурге 34% родителей хотели бы выбрать своим детям IT-специальность

Большинство петербургских родителей хотели бы в будущем видеть своих детей обладателями IT- (34%), медицинских (23%) и инженерных (17%) специальностей. Таковы результаты исследования, предоставленные «Ъ-СПб» аналитиками Группы «Ренессанс Страхование» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Четвертое место по востребованности, согласно проведенному опросу, заняли юридические специальности (12%), пятое — специальности, связанные с дизайном и архитектурой (по 10%). В десятку самых желанных профессий также вошли актер (8%), косметолог (7%), специалист в области гейм-девелопмента (5%), переводчик (4%) и блогер (2%).

При этом о желании видеть своих детей ИТ-специалистами чаще говорили петербуржцы в возрасте 18-24 лет (43%). Профессию врача для наследников хотели бы выбрать в основном респонденты в возрасте от 35-34 лет (29%). Среди тех, кто считает наиболее перспективными инженерные специальности, больше всего опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (20%.

В то же время свыше половины респондентов (53%) предпочли бы, чтобы их ребенок работал на себя. Более трети видят перспективным развитие карьеры в крупных частных (38) и государственных (35%) компаниях, 29% — в бюджетных учреждениях, 22% — в академической сфере и лишь 16% опрошенных хотели бы, чтобы ребенок работал в компаниях малого и среднего бизнеса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что каждый пятый петербуржец откладывает деньги на будущее для своего ребенка.

Андрей Цедрик