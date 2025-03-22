«Аль-Арабия»: новый президент Сирии потребовал от России выдать Башара Асада

Президент переходного периода Сирии Ахмеду аш-Шараа потребовал от Владимира Путина выдать получившего убежище в России бывшего президента Сирии Башара Асада для суда. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» в соцсети X, ссылаясь на источники. Какие-либо подробности канал не привел.

С декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена), а господин Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию. Он занимал пост президента на протяжении 24 лет, с 17 июля 2000 года.

В марте 2025-го в регионах Сирии, населенных преимущественно алавитами, начались боестолкновения между силовиками и сторонниками экс-президента. 7 марта сирийская армия заняла центр Тартуса и Латакии, а Ахмед аш-Шараа призвал повстанцев «сложить оружие и сдаться, пока не поздно». Он считает, что столкновения стали «ожидаемой проблемой». По последним данным, в Сирии погибли около 1,5 тыс. человек.

13 марта временный президент Сирии Ахмед подписал конституционную декларацию. Она устанавливает правовую базу на переходный период в стране, который продлится пять лет. 20 марта Владимир Путин направил послание Ахмеду аш-Шараа, в котором выразил поддержку усилиям нового правительства по скорейшей стабилизации обстановки в стране.

Подробности — в материале «Ъ» «Дамаск замкнул власть на себе».