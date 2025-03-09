Президент Сирии назвал «ожидаемыми проблемами» столкновения со сторонниками Асада

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) считает, что столкновения на западе страны со сторонниками бывшего президента Башара Асада являются «ожидаемой проблемой». Соответствующее заявление он сделал в мечети Аль-Акрам в столичном районе Маззе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед аш-Шараа

Фото: Khalil Ashawi / Reuters Ахмед аш-Шараа

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

«То, что сейчас происходит в Сирии, относится к числу ожидаемых проблем»,— передает словам Ахмеда аш-Шараа «Аль-Арабия». Он также заявил, что страна «успешно преодолела» политический кризис, угроз стране нет. Ахмед аш-Шараа призвал сирийцев сохранять национальное единство.

Столкновения между сторонниками Башара Асада и силами нового сирийского правительства обострились в марте. 8 марта Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по наблюдению за правами человека (SOHR) сообщило, что правительственные силы убили несколько сотен человек в алавитских регионах — провинциях Тартус, Латакия и Хомс. В числе убитых женщины и дети. По предварительным данным, общее количество жертв конфликта превышает 500 человек.

Накануне, 8 марта, представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости урегулирования ситуации в Сирии. Франция официально осудила массовые убийства. В декабре 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Башар Асад с семьей улетел в Россию.