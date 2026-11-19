Иван Лебедев родился 6 апреля 1964 года. Он считается одним из ведущих режиссеров монтажа в России. В его фильмографии насчитывается более 50 проектов — от авторского кино 2000-х до популярных сериалов, среди которых «Шторм», «Содержанки» и «Беспринципные».