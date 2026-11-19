Умер режиссер монтажа «Все умрут, а я останусь» Иван Лебедев
Режиссер монтажа «Бумера» Иван Лебедев умер в 62 года
В возрасте 62 лет умер режиссер монтажа Иван Лебедев, работавший над такими фильмами, как «Бумер», «Все умрут, а я останусь» и «Аритмия». Причиной смерти стал инфаркт, сообщили ТАСС в его окружении.
Последние дни Иван Лебедев провел в больнице. Он был госпитализирован после того, как потерял сознание во время онлайн мастер-класса для студентов, сообщила основательница журнала «Сеанс» Любовь Аркус.
Иван Лебедев родился 6 апреля 1964 года. Он считается одним из ведущих режиссеров монтажа в России. В его фильмографии насчитывается более 50 проектов — от авторского кино 2000-х до популярных сериалов, среди которых «Шторм», «Содержанки» и «Беспринципные».
В 2025 году он получил премию «Ника» за лучшую работу режиссера монтажа в драме «Кончится лето». Также выступал как композитор, продюсер и актер. Последней работой режиссера стал документальный фильм «Просто побудьте со мной», посвященный матери режиссера Алексея Балабанова.