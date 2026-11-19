Всего в ходе мероприятия были приняты две декларации: общая от имени 21 экономики-участницы и трехсторонняя от имени России, Китая и США. Если общая декларация посвящена бизнес-торговым вопросам, то к трехстороннему документу вполне подходит популярный нынче штамп «за все хорошее против всего плохого». В документе речь идет о мире, энергетической стабильности и реформе ООН. Москва, Вашингтон и Пекин выступили против «злоупотребления полномочиями» со стороны Международного уголовного суда и призвали уважать иммунитет официальных лиц. Си Цзиньпин ратовал за полный запрет ядерного оружия, однако в итоговый документ вошел лишь пункт о недопустимости ядерной войны и снижении рисков.