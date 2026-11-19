«Попытка создать новую архитектуру безопасности»
Дмитрий Дризе — об итогах саммита АТЭС
Новая Ялта и многополярный мир: в Шэньчжэне завершился саммит АТЭС. Среди его главных итогов — первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин приняли совместную «Декларацию о мире». Документ, в частности, подтверждает готовность сторон продолжать глобальный диалог по безопасности. Острые региональные конфликты при этом выносятся за скобки. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что о большом прорыве говорить рано.
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На пленарном заседании саммита АТЭС, когда Си Цзиньпин говорил о свободной торговле и экономической интеграции, камеры выхватили Дональда Трампа, который, судя по кадрам трансляции, с трудом боролся со сном. И в какой-то момент он эту битву явно проигрывал.
Всего в ходе мероприятия были приняты две декларации: общая от имени 21 экономики-участницы и трехсторонняя от имени России, Китая и США. Если общая декларация посвящена бизнес-торговым вопросам, то к трехстороннему документу вполне подходит популярный нынче штамп «за все хорошее против всего плохого». В документе речь идет о мире, энергетической стабильности и реформе ООН. Москва, Вашингтон и Пекин выступили против «злоупотребления полномочиями» со стороны Международного уголовного суда и призвали уважать иммунитет официальных лиц. Си Цзиньпин ратовал за полный запрет ядерного оружия, однако в итоговый документ вошел лишь пункт о недопустимости ядерной войны и снижении рисков.
На полях саммита Дональд Трамп демонстрировал дружелюбие по отношению к Владимиру Путину, в шутку назвав его своим другом перед началом двусторонней встречи. Однако по завершении полуторачасовых трехсторонних переговоров Трамп, Путин и Си Цзиньпин не стали выходить к прессе с совместными заявлениями, а американский президент вскоре вылетел на родину.
Накануне встречи 47-й президент США также дал интервью дружественному телеканалу Fox News, где высказал спорный тезис о том, что Америка зарабатывает большие деньги на поставках оружия Европе для Украины по полной цене и без скидок. Впрочем, Трамп сразу оговорился, что ему этот заработок ни к чему и он за скорейший мир.
Если говорить о конкретике — видимых прорывов по итогам саммита не зафиксировано, сработал принцип «само по себе участие уже результат». В последнее время в СМИ активно обсуждается проект «новой Ялты», попытка заложить основы новой архитектуры безопасности, хотя в Кремле ранее назвали все это политологическими упражнениями, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Что касается украинского урегулирования, Владимир Путин на итоговой пресс-конференции выступил с жестких позиций. Россия выступает за мир и готова к компромиссам, но позиция Киева и его европейских союзников не позволяет достичь соглашения, которое всех устроит.
Одной из главных тем в этой части стало возможное подключение Европы к переговорам. В Москве по-прежнему относятся к этому скептически. Путин сообщил, что Евросоюзу по дипломатическим каналам предложено прислать представителей в российскую столицу для прояснения позиции на предмет конструктива. Можно так предположить, что если гости «не сдадут этот экзамен», диалог продолжится без них.
Но вернемся к началу. Так, опять же, могло показаться, что Дональд Трамп все это время мысленно находился в другом месте. Это неудивительно, и дома у него не все в порядке, вопрос Ирана нужно решать. Есть большие основания предполагать, что именно это направление в ближайшее время выйдет в топ мировых новостей.