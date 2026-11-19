«Отдыхаете так же, как одна из лучших теннисисток планеты»
Владимир Осипов — о хобби звезд женского тенниса
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Среди звезд женского тенниса, причем действующих, есть по-настоящему увлекающиеся натуры, готовые попробовать самые неожиданные развлечения. Например, американка Коко Гауф, которая сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге, решила заниматься танцами на пилоне. Белоруска Арина Соболенко, замыкающая топ-3, увлеклась боксом. А первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обожает экстремальные аттракционы, например американские горки.
Вне корта удивляет и Мира Андреева, которая сейчас занимает вторую строчку рейтинга. Ее увлечения не такие активные. Россиянка немало времени тратит на алмазную мозаику. Занятие кропотливое, требующее внимания и усидчивости: нужно создавать картину, приклеивая к полотну специальные пластиковые стразы. В одном из интервью Мира признавалась, что может посвящать этому хобби больше трех часов подряд.
Также серьезным увлечением лучшей теннисистки России можно назвать шахматы. Оказалось, что Андреева даже играет с незнакомцами в интернете под вымышленным именем, а под каким — раскрывать категорически отказывается. Еще одной страстью Андреевой вот уже несколько лет является настольный теннис. Но тут основной спарринг-партнер спортсменки ее тренер Кончита Мартинес.
Впрочем, самое любимое развлечение российской звезды тенниса доступно каждому из нас. Мира призналась, что больше всего любит просто лежать на диване, смотреть сериалы, есть и спать. Так что, если подобный вид отдыха кому-то из ваших близких не нравится — можете смело отвечать, что отдыхаете так же, как одна из лучших теннисисток планеты Мира Андреева.