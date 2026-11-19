Впрочем, самое любимое развлечение российской звезды тенниса доступно каждому из нас. Мира призналась, что больше всего любит просто лежать на диване, смотреть сериалы, есть и спать. Так что, если подобный вид отдыха кому-то из ваших близких не нравится — можете смело отвечать, что отдыхаете так же, как одна из лучших теннисисток планеты Мира Андреева.