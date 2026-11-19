После преобразования комитет получит название «Министерство по региональной безопасности и делам специальной военной операции». Ведомство сохранит за собой функции по защите населения от ЧС, однако в его ведение войдут «задачи по поддержке подразделений Минобороны и добровольческих формирований, участвующих в специальной военной операции», указано в документе. О какой поддержке идет речь, не уточняется.