В Северной Осетии создали министерство по делам СВО
Северо-Осетинский комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям преобразован в отдельное ведомство, которое, среди прочего, будет заниматься поддержкой участников СВО. Указ за подписью главы региона Сергея Меняйло опубликован на сайте правительства республики.
После преобразования комитет получит название «Министерство по региональной безопасности и делам специальной военной операции». Ведомство сохранит за собой функции по защите населения от ЧС, однако в его ведение войдут «задачи по поддержке подразделений Минобороны и добровольческих формирований, участвующих в специальной военной операции», указано в документе. О какой поддержке идет речь, не уточняется.
Указ вступает в силу со дня опубликования. Администрации главы региона поручено в течение месяца сформировать проект, который определит максимальную численность нового министерства. Кто возглавит ведомство, пока неизвестно. Комитетом по делам ГО и ЧС с 2025 года руководил Александр Хоружий.
В других регионах России нет министерств, в названии которых фигурирует специальная военная операция. Решением вопросов участников СВО, как правило, занимаются специально созданные комитеты, фонды и центры поддержки. Кроме того, согласно президентскому указу, в регионах действуют единые меры поддержки для участников боевых действий и их семей.