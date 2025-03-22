Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что запустили по аэропорту Тель-Авива гиперзвуковую баллистическую ракету. Движение утверждает, что она «выполнила поставленную задачу». Израиль это опровергает.

«Мы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2"»,— сообщили вооруженные силы движения в соцсети X.

Хуситы также заявили, что продолжат запускать ракеты в сторону Израиля. Аэропорт Бен-Гурион они назвали небезопасным для выполнения авиарейсов.

Армия обороны Израиля подтвердила, что хуситы запустили гиперзвуковую ракету. При этом израильские ВВС сбили ее до того, как она вошла в воздушное пространство страны.

В ночь на 21 марта хуситы также заявляли об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту вблизи Тель-Авива. ЦАХАЛ сообщал о перехвате ракеты. Движение возобновило атаки на Израиль на фоне решения властей страны продолжить боевые действия в секторе Газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армия Израиля спустилась на землю».