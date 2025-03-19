Советский диссидент вновь пришел к прениям

Публицисту и советскому диссиденту Александру Скобову (признан Минюстом России иностранным агентом) запросили 18 лет лишения свободы. 67-летнего подсудимого обвиняют в оправдании терроризма и участии в «Форуме свободной России», признанном в России нежелательной организацией. По первой статье доказательствами проходят посты в Telegram-канале. В СССР иноагент Скобов был дважды судим за антисоветскую пропаганду, а позже реабилитирован. Прения по делу завершились во вторник, 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Александр Скобов (признан в России иноагентом) во время заседания по видеоконференцсвязи (ВКС) и адвокат Вероника Карагодина

Фото: Максим Оберег, Коммерсантъ Обвиняемый Александр Скобов (признан в России иноагентом) во время заседания по видеоконференцсвязи (ВКС) и адвокат Вероника Карагодина

Фото: Максим Оберег, Коммерсантъ

Дело рассматривает 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге. Туда материалы поступили в декабре 2024 года. У Александра Скобова (признан иноагентом) есть два адвоката: один занимается вопросами подзащитного в Коми, куда диссидента этапировали (и там было возбуждено дело), другой в Петербурге, где рассматривают дело. 18 марта адвокат Вероника Карагодина ходатайствовала о переносе заседания из-за болезни ее коллеги — Владислава Коснырева, который подключается на заседания из Сыктывкара по видеоконференцсвязи. Прокурор обвинила защиту в затягивании процесса, а суд отказал в отложении заседания и объявил прения сторон.

В прениях прокурор раскритиковала допрос лингвиста стороной защиты: по ее словам, адвокаты недостаточно подробно допросили эксперта. Показания правозащитника Юлия Рыбакова она также сочла неубедительными, так как он мог просто защищать своего друга. Аналогичная ситуация и с супругой Скобова (признан иноагентом) Ольгой Щегловой. По мнению обвинения, они представили достаточно доказательств, чтобы признать полностью доказанной вину публициста. Прокуратура потребовала отправить диссидента в заключение на 18 лет. Из них три года в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

Последнее слово Александр Скобов (признан иноагентом) произнесет 21 марта.

Сам подсудимый от защиты отказывался, судебный процесс проходит практически без его участия через ВКС. Этот жест он сам связал с недоверием и неуважением к суду.

В день задержания публицист демонстративно не взял в СИЗО лекарства и очки, хотя он почти слепой и имеет тяжелую форму сахарного диабета. Его друг и правозащитник Юлий Рыбаков предполагает, что тот поступил так, потому что не рассчитывает выйти на свободу — из-за возраста, состояния здоровья и условий содержания.

Александр Скобов (признан иноагентом) находится в СИЗО с апреля 2024 года по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) за серию постов в его Telegram-канале, на который подписано около 900 человек. В них он комментировал атаку на Крымский мост, теракт на Университетской набережной, осуществленный Дарьей Треповой, действия запрещенных легионов и добровольческих формирований, выступающих на стороне ВСУ. Там же он требовал прекратить СВО, критиковал действия ВС РФ и лично президента России Владимира Путина.

В сентябре 2024 года ему также предъявили обвинение по статье об участии в деятельности террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Речь идет о признанном нежелательным «Форуме свободной России» (конференция российской оппозиции в Литве, основанная шахматистом и иноагентом Гарри Каспаровым). О его участии в организации говорят репосты резолюций и слова поддержки в Telegram-канале Скобова (признан иноагентом), считает обвинение. Впрочем, он и сам на одном из заседаний заявил, что разрабатывал программу движения.

Заседания по делу Александра Скобова (признан иноагентом) проходили типично для таких процессов: сторона обвинения привлекала своих экспертов, чтобы доказать, что в публикациях диссидента содержатся оправдания терроризма. Во время процесса Юлий Рыбаков обратил внимание следствия на подлог: по его словам, свидетель обвинения, который был допрошен в суде как понятой при задержании, на самом деле не должен был выступать в суде. Бывший депутат Госдумы настаивал, что тот не присутствовал при задержании, это был другой человек.

Признанному иноагентом публицисту Александру Скобову 67 лет. В 2009–2011 годах он был членом координационного совета петербургского отделения движения «Солидарность», до 2010 года состоял в партии «Яблоко». Автор учебника «История России: 1917–1940 гг.: Учебное пособие по политической истории России для старших классов общеобразовательных школ». Работал учителем в петербургских школах. В 1978 году после акций радикальных левых активистов его судили за антисоветскую пропаганду. Тогда по приговору суда он попал в психиатрическую больницу. Позже его реабилитировали. После начала Первой чеченской войны стал активным участником антивоенного движения, критиковал присоединение Крыма к России, боевые действия на Донбассе, призывал к сохранению Украины в границах 1991 года. В реестр иностранных агентов Минюста господин Скобов попал 22 марта 2024 года. В ведомстве объяснили, что он выступал против военной операции на Украине и отождествлял Россию с террористической организацией.

Полина Пучкова