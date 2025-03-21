Такси «паркуют» у стойки

Таксисты-частники исчезнут из Домодедово, Шереметьево и Жуковского с 22 марта. В субботу вступает в силу постановление подмосковного правительства, согласно которому предлагать услуги по перевозке пассажиров и багажа можно только на оборудованных стойках. Группы нелегальных перевозчиков, которые собираются у выхода, окажутся вне закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для клиентов ограничения неудобств не принесут. Заказать машину, кроме специальной стойки такси, как и раньше, можно через приложение или по телефону, заметил председатель «Союза пассажиров России» Кирилл Янков: «Написано это постановление так, что можно понять, что людям теперь запрещено заказывать такси через приложение или по телефону. Я надеюсь, что все-таки в таком виде оно выполняться не будет. Сейчас большинство пассажиров вызывают машину именно через приложение либо по телефону. Это обычно выгоднее и дешевле, чем заказывать на стойках. Главное, чтобы сохранялся выбор.

Я буду рад, если выполнение этого постановления действительно сократит количество нелегальных таксистов, которые хватают вас за руки и предлагают куда-то ехать, а потом дерут втридорога.

Но постановления на эту тему принимались и раньше, а нелегальные таксисты в аэропортах и на некоторых вокзалах как были, так и есть. Поэтому надо посмотреть, какой будет практика и что получится в итоге».

Требования к стойкам такси подмосковный Минтранс разработает в течение месяца. Но уже сейчас в аэропортах работает обычно по три-четыре станции вызова машины с шашечками, пояснил глава Московского профсоюза таксистов «Добро» Николай Кодолов: «По моему опыту, в разных аэропортах максимум по две-четыре стойки. Приложения агрегаторов довольно сильно разрекламированы. Практически у каждого есть смартфон, плюс у ведущих сервисов есть возможность заказа по телефону, если у потенциального пассажира есть, например, только кнопочный гаджет. Обычно возле аэропортов ищут пассажиров нелегальные перевозчики-зазывалы, которые абы как, абы почему работают без каких-либо гарантий, не исполняя законы».

Теперь нелегальные перевозчики не смогут в частном порядке предлагать свои услуги не только в здании аэропорта, но и на парковке, перронах, а также в 30-метровой зоне вокруг территории аэроузла. При этом штрафы и санкции за нарушение не установлены. Это не первая попытка навести порядок в воздушных гаванях, напомнил председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков: «Я думаю, что все это полумеры, потому что это сто раз уже было, а воз, как говорится, и ныне там. Уже столько копий обломали об эти аэропорты. Кто только ни наводил порядки, но как был там криминал, так и остался. Не верю я в то, что что-то там кардинально поменяют. Каждые три года кто-то выходит с громкими заявлениями, что сейчас мы наведем порядок, уберем всех оттуда, все будет по-новому. И на этом все заканчивалось, от слов не переходило к делу».

По данным столичного департамента транспорта, в Москве и области насчитывается более 200 тыс. легковых такси. Легальные перевозчики должны получать специальные разрешения на работу, а также ежедневно проходить медосвидетельствование и техосмотр.

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Юлия Савина