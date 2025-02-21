Шашечкам выписывают аттестат

С 1 марта в Москве и области вводится обязательная аттестация таксистов на знание местных достопримечательностей, правил перевозки багажа и оказания первой помощи в ДТП. Добровольную пока процедуру прошли 65 тыс. из 150 тыс. водителей. Такие данные представили столичные власти на слушаниях в Мосгордуме. В ходе аттестации таксисты должны ответить на 10 из 300 вопросов, в том числе о поведении в стрессовых ситуациях. В подмосковном минтрансе сообщили о возможном введении штрафа в 5 тыс. руб. для таксистов, не прошедших аттестацию, но для этого надо еще изменить законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О введении в Москве и области обязательной процедуры аттестации таксистов с 1 марта было объявлено на слушаниях комиссии Мосгордумы по транспорту. Спикер столичного парламента Алексей Шапошников (ЕР) напомнил, что в июне 2023 года поправками к городскому закону о такси была введена сначала добровольная, а с 1 марта 2025 года — обязательная процедура аттестации таксистов «на знание правил перевозки пассажиров и багажа, достопримечательностей города» и поведения в «различных нештатных ситуациях» — например, при оказании первой помощи в ДТП. Вступивший в силу 1 сентября 2023 года федеральный закон о такси позволил регионам вводить проверку таксистов, добавил спикер.

По данным столичного департамента транспорта, в Москве и области насчитывается 200,3 тыс. легковых такси (из них 82,2 тыс. в столице). В Москве ежесуточно выходят на линию около 46 тыс. машин, в области — 50 тыс. Ежесуточный пассажиропоток в Московской агломерации в 2024 году достиг 1,72 млн человек. В 2019 году он составлял 890 тыс. человек.

Начальник управления таксомоторных перевозок дептранса Москвы Сергей Алексюк, выступая в Мосгордуме, рассказал, что аттестацию прошли 65,9 тыс. из 150 тыс. «активных» водителей такси. «Это уже тот объем (таксистов.— “Ъ”), которые гарантированно вывезут людей»,— сказал чиновник. Тест можно проходить в пяти центрах аттестации и онлайн. На попытку дается 20 минут, нужно ответить на 10 вопросов (из общей массы в 300 вопросов). Более 80% соискателей прошли тест с первого раза, порадовался господин Алексюк. Представитель подмосковного минтранса Сабохиддин Сангинов заверил, что у области с Москвой одинаковые требования к таксистам и «вопросы те же», разве что добавлен тест на знание областных вокзалов и аэропортов.

Господин Алексюк призвал водителей активнее проходить тест, поскольку с 1 марта агрегаторы должны будут отключать от заказов таксистов, не прошедших процедуру. Других санкций пока не предусмотрено, но представитель подмосковного минтранса Евгения Каретникова заверила, что область уже согласовала с Москвой штрафы в размере 5 тыс. руб. для водителей такси за езду без аттестации. Вскоре санкции могут внести в региональные КоАПы. Кроме того, по ее данным, штрафы за нарушение этого правила на федеральном уровне прорабатывает и Минтранс РФ.

Руководитель проектов «Яндекс.Такси» Виктория Добромыслова сказала, что агрегатор поддерживает аттестацию и сам проводит обучение водителей такси, адаптировав и упростив для них учебные материалы и выпустив соответствующие видеоролики. Сначала у водителей возникало непонимание, но затем они пришли к выводу, что аттестация работает на повышение качества сервиса, сказал гендиректор компании-перевозчика «ТаксиБизнесКар» Сергей Привалов. «Возможность пройти тест онлайн, не отходя от производства,— большой плюс»,— похвалил чиновников господин Привалов, добавив, что аттестация нужна, «особенно если учесть проблемы» c навигацией в центре Москвы.

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова (ЕР) в ходе слушаний спросила, каким образом онлайн-тест определяет, что его проходит конкретный водитель, «а не его сосед или знакомый». Водителей идентифицируют в несколько этапов, в том числе через городскую систему аналитики такси КИС АРТ, где регистрация возможна лишь через портал госуслуг, пояснил замглавы столичного дептранса Владимир Макаров. Но даже если после регистрации в системе сам тест прошел другой человек, «эти знания все равно проявятся», отметил чиновник: после трех жалоб от пассажиров на незнание города агрегатор должен лишать водителя аттестации, после чего ее придется «проходить уже офлайн».

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сказал, что «нет ни одного пассажира в Москве, кто был бы против водителя, знающего город и умеющего себя вести в нештатной ситуации». При этом эксперт считает, что в других регионах не стоит пока копировать систему аттестации, поясняя что Москва и область вводили ее постепенно.

Александр Воронов