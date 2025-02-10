Тесты проезжают мимо

Таксисты не спешат проходить аттестацию. Как напомнили в дептрансе, она станет обязательной уже меньше чем через 20 дней. С марта тех, кто не сдал экзамен, начнут отключать от заказов. По замыслу ведомства, тест из 10 вопросов должен стать гарантом профессионализма водителей. Те в свою очередь видят в этом лишнюю нагрузку и сомневаются, что за соблюдением требований будут пристально следить. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В каком административном округе Москвы находится Большой театр: в Западном, в Северном или Центральном?», — такого рода вопросы встречаются в тесте для водителей такси. Всего их 10 — о ПДД, поведении в чрезвычайных ситуациях и знании города. На опрос отводится 20 минут, но пройти его можно гораздо быстрее, делятся собеседники “Ъ FM”. Но сдавать тест таксисты не спешат. Уверены, что сроки еще будут продлевать, рассказывает владелец московского таксопарка и водитель такси Сергей Трифонов: «Я еще туда не заходил. Сроки продлеваются. Водители знают об этом. Когда продлевать перестанут, то все начнут заходить в КИС "АРТ" и проходить этот тест. Система будет перегружена, и все начнут жаловаться».

Сдать тест можно онлайн или очно. Если сделать больше двух ошибок, аттестация считается непройденной. Но у экзаменуемого будет еще один шанс ответить удаленно. Как делятся собеседники “Ъ FM”, в приложении «Яндекса» для таксистов есть опция пройти подготовительный тест. Кроме того, в агрегаторе и на портале дептранса предлагаются обучающие материалы. Трудности могут появиться только у тех, кто не знает русский язык. Но даже в этом случае обходные пути найти несложно, продолжает Сергей Трифонов: «Тесты — это для видимости. Если я не буду знать, где находится больница, а рядом человек, который решил задания за три минуты, то он может собирать по 500 руб. и проходить эти тесты за других водителей».

Как заявляют в дептрансе, аттестация водителей обезопасит перевозки и улучшит качество поездок в столице. Но среди игроков ожидания другие —очередной рост цен, считает председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов: «Система непонятная. Допустим, заехал подмосковный водитель в Москву, он, что, получается, не имеет права работать? Подмосковные водители не стремятся ее проходить. Что будет в аттестации у водителя из Можайска или Орехово-Зуева? Знание города Москвы? Он оказывается в столице раз в две-три неделе, например, когда везет клиента в аэропорт. А если позже "Яндекс" начнет вводить какие-то ограничения на работу, это приведет к повышению спроса в три раза, а цена поездки для москвичей вырастет».

Срок действия аттестации — два года. Обязательной она станет с 1 марта. Как будет контролироваться соблюдение требований, непонятно, замечает президент Московского транспортного союза Юрий Свешников: «Вот сотрудник ГАИ остановил такси, что он будет требовать для того, чтобы узнать, а прошел он аттестацию или нет? Должна быть какая-то официально аттестованная организация, которая проводит вот эти тесты. Плюс единый реестр тех, кто не сдал аттестацию, чтобы службы тогда знали, кому не передавать заказ».

Аттестация проводится в добровольном формате с августа. На данный момент ее прошли около 30 тыс. водителей из 400 тыс. со всей Москвы. «Яндекс Go» на запрос “Ъ FM” не ответил.

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Станислав Крючков, Анжела Гаплевская